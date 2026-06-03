L'Il-114-300 entièrement national arrive à Pulkovo

L'avion de passagers régional Il-114-300, équipé de moteurs russes, est arrivé à l'aéroport de Pulkovo à la veille du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF). L'appareil a été présenté par UAC et UEC, qui font partie de la société d'État Rostec. L'avion sera exposé sur le site de l'aéroport pour les participants et les invités du forum. Ixbt.com rapporte ceci. actualité rapporte.

Le groupe motopropulseur de l'appareil se compose de moteurs TV7-117ST-01 développés à l'usine UEC de Saint-Pétersbourg. Ce moteur a passé avec succès tous les tests requis. Notamment, lors de huit vols effectués en mars 2024 dans des conditions de givrage naturel dans la région d'Arkhangelsk, le fonctionnement de son système anti-givrage en mode standard a été confirmé.

Le moteur lui-même a été certifié en 2022, et l'hélice AV112-114 en 2023. L'unité est conçue pour fonctionner à des températures allant de -60 °C à +60 °C et à des altitudes allant jusqu'à 7 600 mètres. Sa puissance maximale au décollage est de 3 100 ch, avec une consommation de carburant considérablement réduite dans les principaux modes de fonctionnement.

Les systèmes numériques de l'avion sont également remarquables. L'interaction avec l'hélice à faible bruit est gérée via l'unité numérique BARK-65SM. De plus, le groupe KRET développe pour ce modèle le système de navigation VSS-95, des panneaux de commande et des écrans à cristaux liquides affichant toutes les données de vol.

Actuellement, les prototypes de moteurs ont effectué plus de 400 vols intégrés à l'avion. Le fabricant a annoncé être prêt pour la livraison en série des moteurs TV7-117ST-01 et travaille actuellement à l'extension de leur durée de vie.