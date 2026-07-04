Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus

Les technologies modernes proposent de nouvelles façons d'aborder les émotions les plus délicates de l'humanité, y compris la douleur de la séparation. Une nouvelle expérience menée par des chercheurs de l'Université du Colorado (à Boulder) a montré que les humains non seulement accueillent positivement l'idée de converser avec des répliques numériques de proches décédés créées par l'intelligence artificielle (IA), mais que ce processus suscite un fort attachement émotionnel. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l'information.

L'étude a impliqué 16 volontaires âgés de 22 à 50 ans. Chacun avait perdu un proche parent ou un ami. Lors des sessions organisées via la plateforme Zoom, des « reconstitutions numériques » des défunts ont été créées en temps réel à partir de leurs souvenirs, à l'aide de grands modèles de langage (LLM). Cette technologie a été décrite comme des « fantômes générés » dans le rapport publié par Ixbt.com.

L'importance du discours à la première personne

Au cours de l'expérience, les participants ont essayé deux modes de conversation différents. Dans la première variante, l'intelligence artificielle s'exprimait au nom du défunt, c'est-à-dire à la première personne (par exemple, « Je me souviens quand nous sommes allés à la plage »). Dans la seconde variante, les informations étaient fournies à la troisième personne (« Il aimait aller à la plage »). Les résultats ont montré que les gens préfèrent avoir l'impression de parler directement avec le défunt, et que c'est précisément le langage à la première personne qui a le plus d'impact émotionnel.

Fait intéressant, les utilisateurs étaient prêts à fermer les yeux sur certaines erreurs factuelles commises par l'intelligence artificielle. Cependant, les particularités du langage et les erreurs dans les surnoms affectueux ont immédiatement provoqué des réactions négatives. Par exemple, l'un des participants a immédiatement interrompu la conversation lorsque l'IA s'est adressée à lui d'une manière qui ne correspondait pas au défunt. Cela signifie que, pour les humains, le style de parole propre au défunt est plus important que les faits.

Répliques numériques et risques futurs

Actuellement, des services commerciaux comme Project December et HereAfterAI proposent déjà de créer des répliques numériques de personnes décédées. Bien que ces technologies puissent réconforter les personnes en deuil, les participants à l'étude ont également exprimé de sérieuses préoccupations. Selon eux, de tels systèmes pourraient provoquer une forte dépendance psychologique et un attachement excessif chez les individus.

L'équipe de chercheurs a actuellement entamé une nouvelle phase en collaboration avec des spécialistes de la santé mentale. L'objectif est d'étudier l'impact à long terme de ces « fantômes numériques » sur la psyché humaine et leur potentiel thérapeutique. Cela indique que l'intelligence artificielle ne se limite plus à un simple outil d'information, mais passe à un nouveau stade de simulation des relations sociales et émotionnelles.

Dans le contexte de l'Ouzbékistan également, de telles technologies susciteront à l'avenir de vastes débats d'un point de vue éthique et religieux. Néanmoins, les tendances technologiques mondiales confirment que les frontières entre l'homme et la machine s'effacent de plus en plus.