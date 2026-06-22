Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu

Avant même qu'Apple n'ait pu consolider le succès de la série iPhone 16, des informations sur les futures générations d'appareils commencent à circuler sur le web. En particulier, l'insider réputé Majin Bu a publié sur sa page une première image de maquette de qualité du modèle iPhone 18. Cette photo suggère que l'apparence de la nouvelle génération de smartphones différera considérablement des modèles précédents. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Généralement, de telles maquettes sont fournies à l'avance aux fabricants de coques et de verres de protection. On peut voir sur la photo un appareil au châssis argenté, dont le panneau arrière attire l'attention par un grand ajout rectangulaire blanc et un bloc de double caméra situé en haut. Ce design suggère qu'Apple pourrait abandonner les modules de caméra carrés traditionnellement utilisés.

Date de sortie et changements attendus

Selon MacRumors, la présentation de l'iPhone 18 pourrait ne pas avoir lieu avant le printemps 2027. Si ces hypothèses se confirment, la gamme iPhone 17 restera le modèle standard principal pendant plus de 18 mois, la période la plus longue de l'histoire d'Apple. Cela témoignerait d'un changement dans le cycle de lancement des produits de l'entreprise.

Parallèlement, TechDroider a également partagé des informations sur la gamme iPhone attendue pour 2026. Les photos fuitées montrent, aux côtés des modèles iPhone 18 Pro et Pro Max, une maquette du premier smartphone pliable (foldable iPhone) sous la marque Apple. Le smartphone pliable devrait être présenté à l'automne 2026 avec les flagships.

Il convient de noter que Majin Bu, qui a diffusé ces informations, a déjà fait des prévisions précises sur les produits Apple. Il a été l'un des premiers à révéler les spécifications techniques de l'iPad mini, la gamme de couleurs de l'iPhone 12 et certains défauts des modèles iPhone 15. De plus, il a correctement montré les maquettes de l'iPhone 16 bien avant la présentation officielle.

Pour les utilisateurs ouzbeks, ces nouvelles sont importantes pour planifier le renouvellement de leurs appareils. Étant donné le prestige des produits Apple dans le pays, des changements radicaux de design et l'apparition d'un foldable iPhone auront inévitablement un impact significatif sur la demande du marché. Bien que ces informations ne soient pas encore officiellement confirmées, la réputation de l'insider incite à prendre ces images au sérieux.