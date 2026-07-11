Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %

Le phénomène climatique mondial qui se produit dans la partie équatoriale de l'océan Pacifique, El Niño, pourrait devenir beaucoup plus intense que prévu. Selon le dernier rapport publié par le National Weather Service (NWS) des États-Unis, la probabilité que le phénomène naturel actuel atteigne le niveau de « Super El Niño » est de 81 %. Cela indique que des températures anormalement élevées et des changements météorologiques extrêmes continueront de frapper notre planète dans les années à venir. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Selon les prévisions des experts, ce système climatique maintiendra ses effets avec une probabilité de 97 % au moins jusqu'au printemps 2027. El Niño est un processus lié à l'augmentation de la température de surface de l'eau dans la partie orientale de l'océan Pacifique, qui modifie complètement la répartition de la chaleur dans l'atmosphère. En conséquence, la direction des courants aériens change à l'échelle mondiale, provoquant des catastrophes naturelles inattendues dans diverses régions.

Les records de température mondiale pourraient être battus

Selon les données du NWS, la température de l'eau dans les zones centrale et orientale de l'océan Pacifique a actuellement dépassé la norme climatique de plus de 1 degré, et dans certaines régions, cet indicateur approche les 3 degrés. Si la température continue d'augmenter, l'épisode actuel figurera sur la liste des phénomènes de « Super El Niño » les plus puissants observés depuis 1950. Cela pourrait, à son tour, faire de 2026 et 2027 les années les plus chaudes de l'histoire de l'humanité.

Pendant les périodes de fort El Niño, l'équilibre des précipitations et des températures est radicalement perturbé dans diverses parties du monde. Par exemple, dans les pays d'Asie du Sud-Est, le risque de sécheresse, de grands incendies de forêt et de perte de récoltes augmente. Dans le même temps, les inondations et les tempêtes violentes deviennent monnaie courante dans d'autres parties de l'océan. Il est intéressant de noter que ce phénomène peut également entraîner une diminution de l'activité des ouragans dans l'océan Atlantique.

Inquiétudes des scientifiques et mesures

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis avait déjà confirmé la formation d'El Niño en juin. Cependant, de nouvelles observations ont montré que le processus s'intensifie plus rapidement que prévu. Les scientifiques ont discuté de méthodes de géo-ingénierie, c'est-à-dire d'influencer artificiellement le système climatique, pour atténuer les conséquences de cette catastrophe naturelle. Mais pour l'instant, de telles technologies à grande échelle n'existent pas et cette idée fait l'objet de débats sérieux dans les cercles scientifiques.

Pour les pays au climat continental comme l'Ouzbékistan, de tels changements mondiaux ne passent pas inaperçus. Bien qu'El Niño ne se produise pas directement dans notre région, les changements dans l'atmosphère mondiale peuvent influencer l'Asie centrale, provoquant des hivers anormalement doux ou une augmentation de la durée des vagues de chaleur estivales. Cela nécessite de nouvelles approches dans la gestion de l'agriculture et des ressources en eau.

En conclusion, le « Super El Niño » peut entraîner non seulement des problèmes écologiques, mais aussi économiques. La communauté mondiale doit se préparer à ces fluctuations climatiques dont la poursuite est prévue jusqu'en 2027. Pour l'instant, l'accent est mis sur le renforcement de la surveillance météorologique et la prévention des catastrophes naturelles potentielles.