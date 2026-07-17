Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre

Dans la quête d'exploration de l'univers, l'humanité a été témoin de l'une des découvertes les plus historiques. Selon le service de presse de l'Université de Floride, des astronomes ont confirmé pour la première fois la présence d'une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre. Cette découverte devrait ouvrir une nouvelle ère dans la recherche d'autres mondes où la vie pourrait exister. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette planète, nommée LHS 1140b, orbite autour d'une naine rouge dans la constellation de la Baleine. Elle est située à une distance relativement proche du système solaire, soit environ 48 années-lumière. Les scientifiques soulignent que cet objet appartient à la catégorie des « super-Terres » et est 5,6 fois plus massif que notre planète.

Conditions favorables à la vie

LHS 1140b fait le tour de son étoile en seulement 25 jours. Plus important encore, elle se situe dans la « zone habitable » de l'étoile. Cela signifie que la planète n'est ni trop proche ni trop éloignée de son soleil, ce qui permet à l'eau de rester à l'état liquide à sa surface. La planète est en rotation synchrone, ce qui signifie qu'elle présente toujours la même face à son étoile, empêchant ainsi l'alternance jour-nuit.

Selon les experts, trois facteurs principaux sont nécessaires pour qu'une planète soit considérée comme habitable : elle doit avoir une surface solide (rocheuse), une température permettant la présence d'eau liquide et, surtout, être entourée d'une atmosphère. LHS 1140b est actuellement le candidat le plus prometteur en dehors du système solaire répondant à ces trois critères.

Une découverte atmosphérique unique

Selon Jason Dittmann, professeur adjoint à l'Université de Floride, la découverte d'une atmosphère sur ce type de planète a été une surprise pour la communauté scientifique. Toutes les planètes rocheuses étudiées précédemment autour de naines rouges n'avaient soit aucune atmosphère, soit avaient perdu leur enveloppe gazeuse en raison d'un rayonnement intense au cours de leur évolution.

Selon les premières estimations, l'atmosphère de LHS 1140b est principalement riche en hélium, avec une petite quantité d'hydrogène. Il n'existe pas encore de preuves directes de la présence de vie, mais théoriquement, de telles conditions offrent des possibilités pour l'émergence et le développement de la vie.

Nouvelles recherches avec le télescope James Webb

Dans un avenir proche, les astronomes prévoient d'étudier cette exoplanète plus en détail. Pour ce faire, ils utiliseront l'instrument orbital le plus puissant dont dispose l'humanité : le télescope James Webb . Les chercheurs espèrent utiliser ce télescope pour déterminer si de la vapeur d'eau est présente dans l'atmosphère de la planète.

Selon les conclusions des experts, la découverte d'une atmosphère sur LHS 1140b est un pas de géant dans l'étude des planètes réellement semblables à la Terre. Si les observations futures confirment des traces d'eau et d'oxygène, cela pourrait aider à répondre à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers.