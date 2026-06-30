Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars

L'entreprise chinoise UBTech a officiellement lancé la commercialisation de sa série de robots Uworlad U1, conçus pour un usage domestique et reproduisant l'apparence humaine avec une haute précision. Cette innovation technologique marque une nouvelle étape dans le domaine de l'AI et de la robotique, créée non pas pour effectuer des tâches quotidiennes, mais pour établir une communication émotionnelle et offrir de la compagnie. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La série Uworlad U1 est présentée en trois modifications, dont les prix varient considérablement selon les capacités techniques. Selon Ixbt.com, le modèle de base U1 Lite est estimé à environ 17 650 dollars, tandis que la version professionnelle U1 Pro coûte 25 000 dollars. Le sommet de la gamme, le flagship U1 Ultra, est vendu 145 800 dollars pour la version masculine et environ 129 600 dollars pour la version féminine.

Apparence humaine et plasticité des mouvements

Les robots reproduisent fidèlement les dimensions et les proportions du corps humain. Le modèle masculin mesure 183 cm pour 42 kg, tandis que la variante féminine mesure 168 cm pour 35,2 kg. L'aspect le plus impressionnant des appareils est leur mobilité : chaque robot possède 88 articulations mobiles, leur permettant d'exécuter des mouvements humains de manière très naturelle et plastique. De plus, une construction bionique utilisée au niveau du cou assure la fluidité des mouvements de la tête.

La série U1 se distingue non seulement par son apparence, mais aussi par ses capacités de communication. Le fabricant souligne que le robot peut détecter la direction du regard de l'utilisateur, soutenir une conversation simple et exprimer plus de 20 émotions différentes. Le temps de réponse du système est de 500 millisecondes, et la synchronisation du mouvement des lèvres avec la parole est presque imperceptible, avec un retard de seulement 20 millisecondes.

Spécifications techniques et sécurité

Le logiciel du robot s'appuie sur un modèle linguistique spécialisé entraîné grâce aux technologies Huawei Ascend. Cela l'aide à établir un lien émotionnel à long terme avec son propriétaire. L'appareil se connecte au réseau via Wi-Fi et peut fonctionner de manière autonome pendant 2 à 4 heures sur batterie. Point important : pour garantir la confidentialité de l'utilisateur, toutes les données de communication sont stockées de manière cryptée sur l'appareil lui-même et ne sont pas obligatoirement envoyées vers des services cloud.

Selon Zhou Xiang, dirigeant de UBTech, la demande pour ces robots sur le marché est bien plus élevée que prévu. Le nombre de précommandes débutées le 2 juin a déjà dépassé les 11 000. À titre de comparaison, l'entreprise avait vendu un total de 1 079 robots humanoïdes l'année dernière. Les premiers propriétaires des nouveaux modèles recevront leurs « compagnons » à la mi-septembre de cette année.

Il convient de noter que l'Uworlad U1 n'est pas conçu pour faire le ménage, cuisiner ou nettoyer. Sa mission principale est de lutter contre la solitude, d'être un interlocuteur et d'apporter une richesse émotionnelle à la vie humaine grâce aux technologies modernes. On s'attend à ce que de telles technologies deviennent des assistants précieux pour les personnes âgées ou celles ayant besoin de communication à l'avenir.