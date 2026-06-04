SpaceX lance avec succès 24 nouveaux satellites Starlink en orbite

Le 3 juin 2026, SpaceX a lancé avec succès une fusée Falcon 9 Block 5 transportant le prochain lot de satellites Starlink dans le cadre de la mission Starlink-17.47. Le lancement a eu lieu depuis le pas de tir SLC-4E de la base spatiale de Vandenberg en Californie, aux États-Unis. Ixbt.com rapporte .

Au total, 24 engins spatiaux ont été mis en orbite lors de cette mission. Le vol s'est déroulé avec succès et tous les satellites ont été placés sur leurs orbites prévues. Cela constitue une nouvelle étape importante dans l'expansion du réseau internet mondial de SpaceX.

Le premier étage B1088 a été utilisé pour la 16e fois lors de ce vol. Après avoir accompli sa mission, l'étage de la fusée a atterri avec succès sur une plateforme maritime, prouvant une fois de plus la fiabilité des technologies réutilisables.

SpaceX a programmé un total de quatre missions de déploiement Starlink entre le 3 et le 10 juin de cette année. Le vol d'aujourd'hui est le premier de cette série, les missions restantes devant avoir lieu dans les prochains jours.