Prix du voyage spatial révélé : 2 milliards de roubles par personne

Le coût d'un vol spatial touristique pourrait s'élever à environ 2 milliards de roubles. Cette information a été annoncée par le directeur de Roscosmos, Dmitri Bakanov, lors d'une interview sur la plateforme VK Video, rapporte l'agence TASS. Ixbt.com rapporte .

Selon Bakanov, le prix d'un tel vol dépend directement du coût de la fusée et du nombre de participants à la mission. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, il doit y avoir à bord au moins deux spécialistes professionnels capables de surveiller la situation et d'aider les touristes.

"C'est actuellement un projet coûteux. Le prix est égal au coût de la fusée divisé par le nombre de participants. Il sera donc d'environ 2 milliards de roubles", a souligné le directeur de la société d'État.

De plus, Roscosmos inclut dans le concept de tourisme spatial non seulement les vols en orbite, mais aussi les visites d'entreprises du secteur. Selon Bakanov, même l'observation directe des tests de moteurs peut laisser une impression inoubliable aux touristes.