Nouveau moteur d'aviation pour jets d'affaires en développement en Russie

La société d'État russe « Rostec » prévoit de développer un nouveau moteur d'aviation d'une poussée de 10 tonnes à l'avenir. Ce groupe motopropulseur sera principalement conçu pour les avions de l'aviation d'affaires. Cela a été annoncé par le directeur de la société, Sergey Chemezov. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le cadre supérieur, le nouveau projet de moteur pourrait être basé sur le PD-8. Par ailleurs, Chemezov a souligné la possibilité de créer toute une famille de solutions basées sur ce moteur. Selon les besoins, il est prévu d'augmenter la poussée de 25 à 30 % ou de la réduire de 20 %.

Rappelons que le moteur PD-8, conçu pour les avions « Superjet », a récemment obtenu son certificat de type officiel. Cela indique que le projet est techniquement prêt.

De plus, le nouvel avion de ligne régional russe Il-114-300 a également obtenu son certificat de type. L'avion est désormais autorisé pour la production en série et devrait desservir les routes aériennes nationales.