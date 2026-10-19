Construction d'un pont de 310 milliards de soums à Samarcande : le trajet sera raccourci de 19 kilomètres (vidéo)

Une fois le nouveau pont de Samarcande mis en service, la distance entre le quartier de Shirin et le centre-ville passera de 23 à 4 kilomètres. Cet ouvrage majeur, traversant la Qoradaryo et d'une valeur de 310 milliards de soums, reliera le nouveau quartier à la ville de Samarcande et à l'aéroport international. Le Président Shavkat Mirziyoyev a pris connaissance du processus de construction lors de sa visite dans la région et a souligné l'importance du projet pour la population.

Pont de 780 mètres : les chiffres clés

Le pont en construction sur la Qoradaryo est l'un des projets majeurs visant à développer l'infrastructure de transport de Samarcande. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :

Coût du projet : 310 milliards de soums.

Longueur : 780 mètres.

Largeur : 29,8 mètres.

Hauteur : 12 mètres.

Voies de circulation : 4 voies.

Capacité : jusqu'à 25 000 véhicules par jour.

L'objectif principal du pont est d'organiser efficacement le flux de transport, de réduire les embouteillages et d'améliorer la sécurité routière. Le nouvel ouvrage devrait faciliter considérablement l'accès au centre-ville et à l'aéroport, en particulier pour les habitants du quartier de Shirin.

30 minutes économisées entre Shirin et le centre

L'aspect le plus important du projet est la réduction de la distance et du temps. Actuellement, le trajet entre le quartier de Shirin et le centre de Samarcande est de 23 kilomètres ; une fois le pont opérationnel, ce chiffre tombera à 4 kilomètres.

En conséquence :

la distance jusqu'au centre-ville sera réduite de 19 kilomètres ;

le temps de trajet sera réduit de 30 minutes ;

la liaison de transport entre la ville et le nouveau quartier sera améliorée ;

des commodités supplémentaires seront créées pour se rendre à l'aéroport ;

la capacité à gérer le flux de transport et à réduire les embouteillages sera accrue.

Bien entendu, l'économie de temps réelle dépendra des conditions de circulation et du flux de véhicules. Cependant, les indicateurs définis dans le projet signifient que le nouveau pont pourrait avoir un impact significatif sur les déplacements quotidiens des habitants de la ville.

« Ce pont était l'un de mes rêves »

Le Président Shavkat Mirziyoyeva reçu des informations sur les solutions techniques du projet, les capacités de gestion du flux de transport et l'importance de l'ouvrage pour l'infrastructure urbaine lors de sa visite.

Une rencontre avec des militants locaux a également eu lieu sur place. Le chef de l'État a abordé les questions du potentiel touristique de Samarcande et du développement de l'infrastructure urbaine.

« Ce pont était l'un de mes rêves. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité », a déclaré le Président.

Shavkat Mirziyoyev a souligné qu'en élaborant soigneusement les projets et en organisant rationnellement la logistique, il est possible de réduire les coûts et de rapprocher les distances pour les gens.

« Après tout, cette ville est faite pour les gens ! » a déclaré le chef de l'État.

Cette idée exprime également l'objectif principal du projet : les grandes constructions ne doivent pas se limiter à ériger de nouveaux ouvrages, elles doivent faciliter la vie des gens et servir à économiser leur temps et leurs ressources.

Une nouvelle opportunité pour le potentiel touristique de Samarcande

Le Président a noté que le nombre de touristes visitant notre pays est en augmentation. Il a souligné qu'en 2016, 1,2 million de touristes étaient venus en Ouzbékistan, alors qu'aujourd'hui, le chiffre annuel atteint 5 millions.

Le chef de l'État a souligné que dans un contexte de concurrence internationale, l'Ouzbékistan doit renforcer sa position, et pour cela, il est nécessaire de développer efficacement le système de transport et de logistique.

L'importance de tels projets pour Samarcande est grande. Car la ville n'est pas seulement un centre culturel et historique majeur du pays, mais aussi l'une des destinations importantes visitées par les touristes étrangers. Plus la circulation à l'intérieur de la ville est pratique, meilleures seront les conditions créées pour les touristes et les habitants locaux.

Le nouveau pont sur la Qoradaryo est destiné à améliorer les liaisons de transport en reliant le quartier de Shirin à la ville et à l'aéroport.

« Je suis Ouzbek, j'agis pour mon peuple »

Au cours de la conversation, le chef de l'État a poursuivi son idée selon laquelle les villes doivent servir les intérêts des gens, et a également évoqué la responsabilité de chaque individu envers le peuple et le pays.

« Dans mon discours d'hier, j'ai insisté à plusieurs reprises sur les mots “propre”, “nous-mêmes”, “notre identité”, “le nôtre”. Nous devons vivre dans l'esprit des idées : “Je suis Ouzbek, j'agis pour mon peuple, j'étudie pour mon peuple, je cherche pour mon avenir” », a déclaré Shavkat Mirziyoyev.

Ces réflexions montrent que, parallèlement aux projets d'infrastructure, le facteur humain, les connaissances, l'initiative et la responsabilité envers la société sont également importants pour le développement du pays.

Qu'apportera le nouveau pont aux habitants de Samarcande ?

Une fois le projet de 310 milliards de soums mis en service, la liaison de transport entre le quartier de Shirin et la ville de Samarcande devrait atteindre un nouveau niveau. La réduction de la distance de 19 kilomètres, l'organisation de la circulation sur quatre voies et la capacité d'accueillir jusqu'à 25 000 véhicules par jour sont des indicateurs importants pour l'infrastructure urbaine.

L'importance majeure du pont réside dans l'économie de temps pour les gens et dans le rapprochement des différentes parties de la ville. Désormais, la tâche principale consiste à achever la construction avec qualité, à assurer une circulation sûre et à utiliser efficacement les nouvelles opportunités de transport.

Ce projet à Samarcande montre une fois de plus à quel point l'infrastructure moderne et les intérêts humains sont liés dans le développement de la ville.