iPhone 18 Pro et Pro Max : nouvelle liste de prix

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iPhone 18 Pro et Pro Max : nouvelle liste de prix

Au 8 novembre 2026, les nouveaux prix des smartphones de la gamme iPhone 18 ont été annoncés. La liste comprend les modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les prix varient en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et de la configuration de la carte SIM.

iPhone DUO

• 256 GB — 2899 dollars
• 512 GB — 3299 dollars
• 1 TB — 5499 dollars
• 2 TB — 6299 dollars

iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM

• 256 GB Silver — 1499 dollars
• 256 GB Glacier — 1519 dollars
• 256 GB Black — 1519 dollars
• 256 GB Burgundy — 1519 dollars
• 512 GB — 1749 dollars
• 1 TB — 2899 dollars

iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM

• 256 GB Black — 1699 dollars
• 256 GB Silver — 1699 dollars
• 256 GB Glacier — 1719 dollars
• 256 GB Burgundy — 1709 dollars
• 512 GB Black — 1949 dollars
• 512 GB Silver — 1979 dollars
• 512 GB Glacier — 1979 dollars
• 512 GB Burgundy — 1949 dollars
• 1 TB — 2649 dollars

iPhone 18 Pro, SIM + eSIM

• 256 GB Silver — 1579 dollars
• 256 GB Glacier — 1579 dollars
• 256 GB Black — 1679 dollars
• 256 GB Burgundy — 1679 dollars
• 512 GB — 1899 dollars
• 1 TB — 2799 dollars

iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM

• 256 GB Glacier — 1739 dollars
• 256 GB Black — 1729 dollars (prix promotionnel)
• 256 GB Silver — 1709 dollars
• 256 GB Burgundy — 1789 dollars
• 512 GB Black — 1999 dollars
• 512 GB Silver — 2009 dollars
• 512 GB Burgundy — 2029 dollars
• 512 GB Glacier — 2009 dollars
• 1 TB Black — 2649 dollars
• 1 TB Burgundy — 2699 dollars
• 1 TB Glacier — 2999 dollars
• 1 TB Silver — 2799 dollars

Les prix indiqués sont valables au 8 novembre 2026. Les prix des smartphones peuvent changer quotidiennement.

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Nodirbek Razzokov
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