Nouveaux prix des modèles iPhone DUO et 18 Pro

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Nouveaux prix des modèles iPhone DUO et 18 Pro

Les prix des smartphones de la série iPhone 18 pour le 6 novembre 2026 ont été dévoilés. Les offres incluent l'iPhone DUO, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max. Le coût des appareils est déterminé en fonction de la capacité de stockage, de la couleur et du type de carte SIM.

Prix de l'iPhone DUO :

• Version 256 GB — 2699 dollars
• 512 GB — 3199 dollars
• 1 TB — 5499 dollars
• 2 TB — 6799 dollars

iPhone 18 Pro en configuration eSIM + eSIM :

• 256 GB Silver — 1519 dollars
• 256 GB Glacier — 1529 dollars
• 256 GB Black — 1519 dollars
• 256 GB Burgundy — 1519 dollars
• 512 GB — 1779 dollars
• 1 TB — 2899 dollars

iPhone 18 Pro Max en configuration eSIM + eSIM :

• 256 GB Black — 1699 dollars
• 256 GB Silver — 1709 dollars
• 256 GB Glacier — 1719 dollars
• 256 GB Burgundy — 1719 dollars
• 512 GB Black — 1949 dollars
• 512 GB Silver — 1999 dollars
• 512 GB Glacier — 1979 dollars
• 512 GB Burgundy — 1949 dollars
• 1 TB — 2649 dollars

iPhone 18 Pro en configuration SIM + eSIM :

• 256 GB Silver — 1579 dollars
• 256 GB Glacier — 1579 dollars
• 256 GB Black — 1649 dollars
• 256 GB Burgundy — 1649 dollars
• 512 GB — 1899 dollars
• 1 TB — 2799 dollars

iPhone 18 Pro Max en configuration SIM + eSIM :

• 256 GB Glacier — 1739 dollars
• 256 GB Black — 1719 dollars (prix promotionnel)
• 256 GB Silver — 1719 dollars
• 256 GB Burgundy — 1799 dollars
• 512 GB Black — 1999 dollars
• 512 GB Silver — 2019 dollars
• 512 GB Burgundy — 1999 dollars
• 512 GB Glacier — 2019 dollars
• 1 TB Black — 2649 dollars
• 1 TB Burgundy — 2649 dollars
• 1 TB Glacier — 2999 dollars
• 1 TB Silver — 2799 dollars

Les prix indiqués sont valables au 6 novembre 2026. Les prix en magasin peuvent varier quotidiennement.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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