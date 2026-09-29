200 000 dollars, une maison et une Volkswagen : récompenses exceptionnelles pour les joueurs d'échecs ouzbeks

Après la victoire historique à Samarcande, des récompenses dignes de ce nom ont été annoncées pour les joueurs d'échecs ouzbeks. Chaque joueur d'échecs ouzbek devenu champion lors de la 46e Olympiade d'échecs recevra 200 000 dollars, un logement et une voiture Volkswagen .

C'est ce qu'a annoncé le Président Shavkat Mirziyoyev lors d'une rencontre avec les membres des équipes nationales d'échecs et de para-échecs d'Ouzbékistan ainsi que leurs proches. Les récompenses ont été fixées suite aux résultats obtenus lors de la 46e Olympiade d'échecs et de la 3e Olympiade de para-échecs.

Trois récompenses majeures simultanées pour les vainqueurs

Lors de la compétition organisée à Samarcande, l'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan a réalisé une performance historique en remportant le titre de double champion olympique. Le Président Shavkat Mirziyoyev , en félicitant l'équipe pour sa victoire, a souligné l'intelligence, la volonté et le talent des joueurs.

Désormais, le travail des champions est reconnu non seulement par des résultats sportifs élevés, mais aussi par des incitations matérielles.

Conformément à la décision, les champions :

Nodirbek Abdusattorov ,

Javohir Sindorov ,

Nodirbek Yoqubboyev ,

Muhiddin Madaminov ,

Shamsiddin Vohidov

seront récompensés par un logement et une voiture.

En outre, chaque joueur d'échecs champion olympique recevra une prime de 200 000 dollars américains .

« Une voiture est nécessaire, mais une maison l'est aussi »

Lors de la rencontre, en parlant de la motivation des joueurs, le Président a également évoqué la question du logement sur un ton humoristique.

« Bien sûr, une voiture est nécessaire, mais pour les futures épouses, une maison est également nécessaire. »

Cette remarque a suscité une atmosphère chaleureuse dans la salle.

Ainsi, les récompenses pour les champions ne se limitent pas à l'argent. Ils recevront également un logement et une nouvelle voiture.

Les entraîneurs n'ont pas été oubliés

Derrière cette grande victoire se cache le travail acharné des maîtres et des entraîneurs aux côtés des joueurs.

C'est pourquoi l'entraîneur principal de l'équipe nationale Rustam Qosimjonov et l'entraîneur Samandar Shermuhammadov seront également récompensés par une voiture.

De plus, il a été décidé d'accorder aux entraîneurs des champions une prime de 50 000 dollars chacun .

Logement et voiture également pour les para-joueurs d'échecs

Dans le cadre des compétitions de Samarcande, les para-joueurs d'échecs ont également obtenu des résultats remarquables.

Les membres de l'équipe nationale de para-échecs d'Ouzbékistan, Ahadxon Kimsanboyev, Marsel Shoyusupov, Sardorbek Mamarajabov, Selbi Kakishova et Sirojiddin Zaynidinov , seront également récompensés par un logement et une voiture.

Chaque para-joueur d'échecs ayant remporté une médaille de bronze recevra 50 000 dollars, et leurs entraîneurs recevront une prime de 12 500 dollars chacun .

Actuellement, une partie de ces sportifs a également été décorée de distinctions d'État. Notamment, par décret présidentiel, les para-joueurs d'échecs Selbi Kakishova, Ahadxon Kimsanboyev, Sardorbek Mamarajabov, Marsel Shayusupov et Sirojiddin Zaynidinov ont reçu la médaille « Mardlik » (Courage).

Avec cette victoire, de nouveaux horizons s'ouvrent

Le Président Shavkat Mirziyoyev a souligné que ces récompenses ne doivent pas être une simple reconnaissance du résultat actuel, mais doivent encourager les joueurs à atteindre des sommets encore plus élevés à l'avenir.

La décision officielle note également l'importance de la victoire à l'Olympiade de Samarcande pour renforcer le prestige international de l'Ouzbékistan, populariser les échecs et attirer la jeune génération vers ce sport intellectuel.

Selon le Président, il est prévu que les joueurs d'échecs et les para-joueurs d'échecs reçoivent leurs récompenses dès aujourd'hui, conduisent leurs nouvelles voitures et emménagent dans leurs nouveaux logements.

L'Olympiade historique de Samarcande a marqué une nouvelle étape majeure pour les échecs ouzbeks. Désormais, les champions font face à un nouveau défi : maintenir leur statut élevé, obtenir des résultats encore plus grands sur la scène internationale et former une nouvelle génération de joueurs inspirés par leur succès.