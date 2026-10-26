Le chasseur de drones devient plus précis : les États-Unis intègrent l'IA dans les systèmes Vampire de nouvelle génération

Le géant américain de la défense L3Harris et la célèbre société d'analyse de données travaillant en étroite collaboration avec le Pentagone, Palantir travaillent à l'intégration de technologies d'intelligence artificielle (IA) pour améliorer les équipements militaires, Vampire des systèmes anti-drones notamment fournis à l'Ukraine.

Cette initiative vise à détecter plus rapidement les véhicules aériens sans pilote (UAV) pendant les opérations de combat, à suivre les cibles de manière automatisée et à augmenter considérablement l'efficacité des complexes militaires de nouvelle génération.

Modèles Nvidia et logiciels Palantir : une nouvelle intégration technologique

Pour doter les systèmes militaires d'un pilotage intelligent, des solutions technologiques avancées sont combinées :

Modèles Nvidia Nemotron : Il est prévu d'utiliser les modèles d'IA open-source Nemotron de Nvidia ainsi que les logiciels de Palantir pour les développements ;

Contrôle indépendant : Cette approche permet à L3Harris de créer ses propres modèles d'IA militaires tout en conservant un contrôle total sur toutes les données opérationnelles, les algorithmes et l'infrastructure de calcul ;

Déploiement en opérations réelles : Une fois les modèles entièrement optimisés, ils seront utilisés directement lors de conflits militaires et d'opérations pour accélérer la prise de décision autonome et le processus de frappe des cibles.

Comment fonctionnent les systèmes Vampire et pourquoi sont-ils cruciaux en Ukraine ?

Les systèmes Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) se distinguent par leur mobilité dans la sécurisation de l'espace aérien :

Dispositif monté sur véhicule : Le système s'installe facilement sur des pick-ups et d'autres véhicules légers, utilisant des roquettes à guidage laser de haute précision pour abattre les drones ;

Premier contrat de 40 millions de dollars : En janvier 2023, le Pentagone a signé un premier accord avec L3Harris pour la livraison de 14 systèmes Vampire aux forces armées ukrainiennes pour une valeur de 40 millions de dollars ;

Sur la liste de l'aide militaire : Dans les rapports officiels du Pentagone pour 2025, les systèmes Vampire et leurs munitions sont répertoriés comme faisant partie des principaux paquets d'aide militaire fournis par les États-Unis à Kiev.

L'intégration de l'intelligence artificielle dans ces systèmes devrait porter la confrontation technologique dans la guerre moderne des drones à un niveau supérieur.