Partenariat entre NVIDIA et le Japon : Une nouvelle ère d'IA pour les robots industriels

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Partenariat entre NVIDIA et le Japon : Une nouvelle ère d'IA pour les robots industriels

La visite de deux jours de Jensen Huang, PDG de NVIDIA, à Tokyo a marqué un tournant décisif pour l'écosystème technologique japonais. À l'issue de cette visite, des accords stratégiques ont été conclus entre NVIDIA et les géants industriels japonais pour créer une usine nationale d'intelligence artificielle (AI), collaborer dans le domaine de la robotique et fournir des composants pour les puces. Selon ixbt.com, cette coopération vise à restaurer la position du Japon dans l'industrie mondiale grâce à l'AI. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Jensen Huang a souligné que la prochaine étape des technologies d'AI concernera les usines, les robots et les machines physiques. Avec sa riche histoire industrielle, le Japon est le point idéal pour mener cette ère de « physical AI ». Si, il y a 30 ans, un investissement de 5 millions de dollars de Sega a sauvé NVIDIA de la faillite, aujourd'hui, les deux parties ont besoin l'une de l'autre pour gagner la course technologique mondiale.

Le projet Noetra et la stratégie d'AI souveraine

Le Japon ne veut pas que ses usines et ses robots dépendent des systèmes d'AI américains ou chinois. À cette fin, le gouvernement a réuni 44 entreprises locales, dont SoftBank, Sony, NEC et Honda, pour lancer le projet Noetra. Tokyo prévoit d'investir 1 000 milliards de yens (environ 6,2 milliards de dollars) dans ce secteur au cours des cinq prochaines années. L'objectif est de créer son propre « cerveau » logiciel pour contrôler les machines.

Bien que le logiciel soit local, le matériel nécessaire à sa création sera fourni par NVIDIA. L'entreprise américaine construit un immense centre de données appelé « Vera Rubin AI factory », dont la mise en service est prévue pour 2028. Ce centre sera équipé de 13 750 processeurs centraux Vera et de 27 500 processeurs graphiques Rubin, avec une puissance de 140 MW.

Révolution dans la robotique et l'industrie automobile

Des géants industriels japonais comme Fanuc, Yaskawa, Kawasaki Heavy et Hitachi ont commencé à créer une nouvelle génération de robots basés sur les modèles Cosmos de NVIDIA. NVIDIA a présenté le modèle Cosmos 3 Edge, fonctionnant sur des puces Jetson Thor spéciales, permettant aux robots de prendre des décisions complexes directement sur l'appareil, sans serveurs cloud. Selon Jensen Huang, c'est une opportunité pour le Japon de réinventer son industrie.

Dans le secteur automobile, Toyota étend sa collaboration avec NVIDIA. Toyota utilise la plateforme NVIDIA Drive dans ses véhicules de nouvelle génération. Ce système inclut non seulement des fonctions intelligentes d'aide à la conduite, mais aussi des systèmes de simulation de lignes de production et d'analyse du trafic routier. Toyota adopte une approche plus prudente que Tesla ou Waymo, privilégiant l'automatisation tout en maintenant le contrôle du conducteur.

La stratégie à long terme du Japon comprend les objectifs suivants :

  • Déployer 10 millions de robots équipés d'AI dans 18 secteurs différents d'ici 2040 ;
  • Capturer plus de 30 % du marché mondial de la robotique d'AI ;
  • Attirer un total de 65 milliards de dollars d'investissements publics et privés.
Face à la diminution de la main-d'œuvre, l'AI est pour le Japon non seulement une avancée technologique, mais une question de survie économique. La visite de Jensen Huang et les accords conclus avec le gouvernement ont ouvert une nouvelle page dans la numérisation de l'industrie japonaise. Bien que Tokyo aspire à l'indépendance, pour l'instant, celle-ci repose sur les puces américaines et les technologies NVIDIA.

NVIDIAJaponIntelligence ArtificielleRobotiqueToyota
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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