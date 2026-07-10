NVIDIA perd-elle sa couronne : un nouveau leader émerge sur le marché de l'IA

NVIDIA, devenue le leader incontesté du monde technologique ces dernières années, fait face à une pression inattendue. Selon les analystes de Bloomberg, les actions de l'entreprise ont chuté de 15 % depuis leur sommet de mai. Bien que les revenus continuent de croître, les investisseurs adoptent une approche prudente quant à l'avenir de NVIDIA. Cette situation témoigne d'un rééquilibrage sur le marché de l'IA. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Actuellement, l'attention des investisseurs se déplace des GPU vers les fabricants de puces mémoire. Notamment, la valeur des actions de Micron a presque triplé en peu de temps. Cette tendance montre que le principal goulot d'étranglement pour les centres de données n'est plus la puissance de calcul, mais la vitesse de transfert des données et la capacité mémoire. NVIDIA pourrait être en train de devenir victime du marché de haute technologie qu'elle a elle-même créé.

Les puces mémoire : la nouvelle source de pénurie

La plateforme CUDA et les GPU ultra-complexes, piliers du succès de NVIDIA, ont été des avancées révolutionnaires. Cependant, la pénurie de GPU observée l'an dernier s'atténue progressivement. À la place, le marché exige des puces mémoire à haute bande passante (HBM). Ces composants, produits par des entreprises comme Micron, permettent un transfert de données maximal entre les processeurs.

Il est intéressant de noter que le marché des puces mémoire n'a pas connu de sauts technologiques comme NVIDIA, mais la demande a simplement largement dépassé l'offre. En conséquence, le prix des puces DRAM sur le marché libre a été multiplié par dix par rapport à l'année dernière. À l'inverse, le coût de location horaire des GPU NVIDIA H100 montre une baisse stable après avoir atteint un pic de 3,20 dollars en mai.

Renforcement de la concurrence et perspectives du marché

Une autre raison de la baisse de valorisation de NVIDIA est la quête d'indépendance des géants technologiques. Google, Amazon, Microsoft et même OpenAI ont commencé à développer leurs propres processeurs. Bien que ces puces ne soient pas aussi performantes que celles de NVIDIA, elles contribuent à réduire le coût global de la puissance de calcul sur le marché.

Wayne Nelms, cofondateur d'Ornn, souligne que si les acteurs du marché peuvent créer leurs propres processeurs, personne ne peut produire ses propres puces mémoire DRAM. Cela pourrait faire des leaders de la technologie mémoire les grands gagnants de la course à l'IA dans un avenir proche. NVIDIA doit désormais s'adapter à une nouvelle réalité, non seulement technologique, mais aussi économique.

En conclusion, le flux d'investissements dans l'infrastructure de l'IA ne s'est pas tari, il a simplement changé de direction. L'écosystème créé par NVIDIA sert désormais de source de revenus pour d'autres acteurs, ce qui propulse la concurrence technologique vers une nouvelle étape.