SpaceX et NVIDIA vont créer des satellites d’intelligence artificielle

Le géant aérospatial SpaceX a annoncé un partenariat avec NVIDIA pour créer Starmind AI1, un satellite conçu comme un centre de données orbital destiné aux tâches d’intelligence artificielle. Ce projet constitue une étape importante vers le déploiement de capacités de calcul avancées dans l’espace et devrait ouvrir une nouvelle ère pour l’exploration spatiale et le traitement des données. Selon Ixbt.com qui en fait état.

Selon Interesting Engineering, chaque satellite de nouvelle génération sera équipé de processeurs graphiques (GPU) NVIDIA Rubin et de processeurs centraux (CPU) NVIDIA Vera. Il s’agit de la première divulgation officielle par SpaceX de la configuration matérielle du projet, ce qui a attiré l’attention des spécialistes.

La priorité aux technologies d’Elon Musk et de NVIDIA

Évoquant les bases techniques du projet et ses plans futurs, le dirigeant de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que l’entreprise avait décidé de construire toute son infrastructure d’intelligence artificielle exclusivement autour de matériel NVIDIA. Selon lui, l’architecture Vera Rubin est actuellement la meilleure solution disponible.

Lors de la présentation des résultats du IIe trimestre, Elon Musk a également indiqué que l’entreprise prévoyait de porter la puissance de calcul totale de son infrastructure à 10 GW d’ici la fin de 2027. Il a toutefois précisé que ce chiffre concernait l’infrastructure de calcul de l’ensemble de l’entreprise, et pas uniquement la constellation de satellites.

Calendrier des essais et de la production

Selon la source, les premiers essais du prototype de Starmind AI1 sont prévus pour le début de 2027. Si les travaux avancent conformément au calendrier, la production en série devrait commencer au cours de la même année.

Néanmoins, SpaceX n’a pas encore précisé combien de satellites composeront le système, quelles performances de calcul ils offriront en orbite ni où en est l’obtention des autorisations nécessaires. La réussite du projet dépendra en grande partie de la manière dont les difficultés techniques liées aux conditions spatiales seront résolues.

Les défis spécifiques des systèmes de calcul orbitaux

Les systèmes de calcul opérant dans l’espace doivent fonctionner dans des conditions de rayonnement intense, dissiper efficacement la chaleur dans le vide et disposer d’une alimentation électrique stable. Ils doivent également pouvoir se rétablir après des défaillances sans maintenance régulière et prendre en charge des échanges de données à haut débit.

Pour l’instant, SpaceX garde secrets l’architecture de stockage des données, l’organisation du réseau et les performances précises des futurs satellites. Il est toutefois clair que la plateforme NVIDIA choisie fournit au projet une base matérielle solide.