AMD annonce une victoire inattendue contre Nvidia avec ses nouveaux processeurs Zen 6

La rivalité entre les deux géants du marché des semi-conducteurs, AMD et Nvidia, atteint un nouveau palier. AMD a annoncé que sa nouvelle génération de processeurs pour serveurs EPYC Venice, basés sur l'architecture Zen 6, surpasse considérablement en termes de performances les puces Vera développées par Nvidia. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

S'exprimant lors de la conférence Advancing AI 2026, Ravi Kuppusvami, vice-président d'entreprise chez AMD, a souligné que les ingénieurs s'attendaient initialement à des résultats modestes. Selon lui, l'entreprise prévoyait de devancer les processeurs Nvidia Vera d'environ 10 %, mais les premiers tests ont affiché des performances bien supérieures aux attentes.

Un résultat deux fois supérieur aux prévisions

Selon les informations d'Ixbt.com, les responsables d'AMD affirment qu'à ce stade, les puces Zen 6 fonctionnent 20 % plus rapidement que celles de leur concurrent. Le plus intéressant est que ce résultat a été atteint avant même la fin des optimisations finales. Cela indique que le rapport de force sur le marché des serveurs pourrait pencher en faveur d'AMD à l'avenir.

Dans ses calculs, l'entreprise s'appuie sur les résultats du benchmark SPEC CPU 2026. Durant les tests, un système à deux sockets composé de processeurs EPYC 9996 Venice à 256 cœurs a été comparé à la plateforme Nvidia Vera. Globalement, le système AMD s'est avéré 2,2 fois supérieur à son rival en termes de puissance de calcul.

La différence de performance par cœur

Les experts soulignent qu'une comparaison de la puissance globale peut être légèrement déplacée, car les puces EPYC comptent près de trois fois plus de cœurs que la puce Nvidia Vera. De plus, la puissance de dissipation thermique (TDP) des processeurs AMD atteint 600 W, tandis que ce chiffre est de 450 W pour le produit de Nvidia.

Par conséquent, comparer la performance d'un seul cœur s'avère plus pertinent. Les tests SPECint ont révélé que chaque cœur du processeur EPYC Venice à 96 cœurs est 20 % plus rapide que le cœur Nvidia Vera. C'est précisément cet indicateur qui constitue le facteur clé démontrant l'efficacité de l'architecture du processeur.

Cependant, les spécialistes du secteur conseillent d'aborder ces chiffres avec prudence. Pour l'instant, les données présentées par AMD n'ont pas été publiées dans la base de données officielle SPEC et n'ont pas été validées par une expertise indépendante. Pour l'instant, ces chiffres ont uniquement le statut d'« estimation préliminaire ».

Cette nouvelle revêt une importance majeure pour les professionnels de l'IT et les ingénieurs d'infrastructure de serveurs en Ouzbékistan. Alors que les centres de données (data centers) se développent dans notre pays, le choix de processeurs dotés d'une efficacité énergétique et de performances élevées contribuera à optimiser les coûts futurs.

Pour tirer une conclusion définitive, il faudra attendre la commercialisation des produits des deux entreprises et leurs tests dans des laboratoires indépendants sous de réelles charges de travail. Pour l'instant, AMD se limite à annoncer sa supériorité technologique.