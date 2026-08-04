Le dirigeant de Palantir critique le marché de l’intelligence artificielle

Le directeur général de Palantir, Alex Karp, a vivement critiqué l’approche des principaux laboratoires d’intelligence artificielle envers les clients professionnels, estimant que leurs actions présentent des signes de marxisme. Selon ixbt.com, une lettre adressée aux actionnaires après la publication des derniers résultats financiers de l’entreprise a placé au cœur des débats les tendances monopolistiques du marché technologique et les ambitions des fabricants d’intelligence artificielle de s’approprier les données de leurs clients. Techcrunch.com rapporte .

S’appuyant sur son doctorat en théorie sociale, Karp a accusé les créateurs de grands modèles de langage de tenter de s’approprier les moyens de production de leurs partenaires. Selon lui, une telle approche pourrait entraîner des conséquences socio-économiques inattendues dans le capitalisme moderne et se rapprocher en réalité des idées du socialisme marxiste.

Des revenus records et une réalité de marché

Malgré ces critiques sévères, la popularisation des technologies d’intelligence artificielle a apporté à Palantir des résultats financiers sans précédent. Sur la période concernée, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars, soit une croissance de 93 % par rapport à la même période de l’année précédente. Son bénéfice net a également atteint 1,1 milliard de dollars, ce qui signifie qu’en un seul trimestre, elle a gagné davantage que son chiffre d’affaires total de l’année précédente.

Lors d’une conférence avec des analystes financiers, Alex Karp a expliqué sa position critique et défendu des approches caractéristiques du secteur des technologies de défense. Selon lui, les entreprises financent des activités compétitives en échange du transfert de leur propriété intellectuelle et de leur expertise vers d’autres modèles d’intelligence artificielle. À terme, cela pourrait conduire à ce que les clients eux-mêmes ne soient plus nécessaires.

La situation actuelle du marché et les inquiétudes ne se limitent pas à la direction de Palantir. Auparavant, le dirigeant de Microsoft, Satya Nadella, avait également exprimé des opinions similaires, attirant l’attention sur les risques liés à la stratégie de collaboration des grands laboratoires d’intelligence artificielle avec leurs partenaires. Bien que de nombreuses entreprises aient collaboré avec des start-up comme Anthropic et OpenAI et les aient financées, ces laboratoires lancent finalement sur le marché des produits concurrents de ces mêmes partenaires dans des domaines variés comme le design, la médecine, le droit et la pharmacie.