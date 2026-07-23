Une nouvelle étape dans la course à l'espace : les puces NVIDIA arrivent sur la Lune

NVIDIA, leader incontesté du marché de l'IA et des processeurs graphiques, étend ses technologies au-delà des frontières terrestres. La plateforme Jetson de l'entreprise devrait devenir le premier GPU (processeur graphique) à fonctionner sur la surface lunaire. Ce projet inaugure une nouvelle ère dans l'utilisation de la puissance de calcul informatique pour l'exploration spatiale. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La startup Lunar Outpost, spécialisée dans la robotique pour l'infrastructure spatiale, a annoncé qu'elle utiliserait les puces NVIDIA Jetson dans son prochain rover lunaire. Selon ixbt.com, ces puces seront chargées de gérer le système lidar de l'appareil et d'analyser l'environnement en temps réel. Cette technologie permettra au rover de se déplacer de manière autonome sur des terrains complexes.

Test de l'IA dans des conditions extrêmes

Justin Cyrus, PDG de Lunar Outpost, souligne que les puces NVIDIA seront comparées aux plateformes de calcul spatial traditionnelles. Les experts visent à étudier les avantages et les limites de ces systèmes GPU puissants dans un environnement extrême. Les radiations et les variations de température brutales à la surface de la Lune constituent le test le plus difficile pour l'électronique.

La NASA implique activement des entreprises privées dans l'exploration de la surface lunaire. Selon les plans de l'agence, l'humanité devrait retourner sur la Lune d'ici 2028. Pour ce faire, le secteur privé a été chargé, sur le modèle de SpaceX, de développer des rovers capables de rechercher des capteurs scientifiques et des ressources comme l'eau. Les technologies NVIDIA serviront précisément à accélérer le traitement des données dans ce processus.

NVIDIA a également établi un partenariat avec Firefly Aerospace. Dans le cadre de cette collaboration, la plateforme Jetson sera installée sur un satellite en orbite lunaire. Sa mission consistera à traiter des images haute résolution et à surveiller les mouvements des robots à la surface de la Lune. Cela permettra aux scientifiques d'envoyer vers la Terre uniquement les données les plus importantes et analysées.

Capacités technologiques et missions futures

Bien que la plateforme NVIDIA Jetson ne soit pas aussi célèbre que les puces géantes comme Blackwell ou Vera Rubin, elle se distingue par sa compacité et son efficacité énergétique. Ces caractéristiques sont cruciales pour les engins spatiaux disposant de ressources énergétiques limitées. Grâce à Jetson, les robots traitent les signaux externes localement, ce qui augmente considérablement leur vitesse de prise de décision.

Les missions prévues dans les prochains mois se concentreront sur l'exploration de la région appelée Reiner Gamma. Ce lieu intrigue les scientifiques depuis longtemps en raison de ses anomalies magnétiques inhabituelles. Chaque mission devrait être lancée dans l'espace à l'aide d'une fusée Falcon 9. Si les puces NVIDIA réussissent ce test, tous les futurs robots spatiaux pourraient être équipés d'IA.

Pour les passionnés de technologie, cette nouvelle signifie que NVIDIA ne se limite plus aux cartes de jeu ou aux centres de données, mais devient l'œil le plus avancé de l'humanité dans l'espace. Le fonctionnement des GPU dans les conditions complexes de la surface lunaire sera déterminant pour l'exploration future de Mars et d'autres planètes.