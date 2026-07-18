Le FBI construit son propre supercalculateur basé sur les technologies NVIDIA et Google

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a entamé la construction d'une infrastructure de calcul haute performance afin d'étendre ses capacités en matière d'intelligence artificielle. Le service spécial prévoit d'acquérir des systèmes de supercalculateurs équipés des puces les plus récentes de NVIDIA et Google pour traiter de grands volumes de données, entraîner des modèles de langage (LLM) et effectuer des tâches complexes telles que la vision par ordinateur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le FBI a actuellement publié des demandes d'informations (RFI) pour des fournisseurs potentiels. Cette étape montre que le Bureau a l'intention non seulement d'utiliser des technologies cloud, mais aussi de créer son propre écosystème d'intelligence artificielle indépendant au sein de ses centres de données gouvernementaux sécurisés. Dans le cadre de ce projet, l'accent est mis sur des accélérateurs avancés tels que NVIDIA HGX B300 et Google TPU.

Exigences techniques et quatre types de configuration

Le FBI a divisé son future infrastructure en quatre catégories principales. La première catégorie comprend des serveurs équipés de processeurs Intel Xeon 6767P et d'au moins 2 TB de RAM. Ces systèmes doivent être alimentés par des accélérateurs graphiques NVIDIA HGX B300. La deuxième catégorie concerne des systèmes intégrés à l'échelle d'un centre de données complet, envisageant des racks de calcul prêts à l'emploi de niveau NVIDIA GB300 NVL72.

La troisième catégorie a attiré l'attention des experts car elle mentionne des processeurs spécialisés tels que Google TPU v8 ou TPU v7L. Habituellement, Google fournit ces technologies uniquement via ses services cloud, mais le FBI souhaite les installer localement (on-premise) dans ses installations dédiées. Ces systèmes doivent fournir une performance équivalente à au moins cinq racks NVIDIA GB300 NVL72.

Systèmes NVIDIA HGX B300 et GB300 NVL72 ;

Processeurs Google TPU v8 et TPU v7L ;

Processeurs centraux Intel Xeon 6767P ;

Accélérateurs graphiques NVIDIA L40S.

La quatrième catégorie est destinée à l'exécution (inférence) de modèles d'intelligence artificielle prêts à l'emploi. Pour cela, des accélérateurs NVIDIA L40S avec au moins 48 GB de mémoire vidéo ont été sélectionnés. Ces équipements serviront à effectuer des tâches opérationnelles quotidiennes telles que l'IA générative, le travail avec des embeddings et l'analyse d'images.

Sécurité et importance stratégique

La majeure partie des nouvelles capacités de calcul sera dirigée vers la division Criminal Justice Information Services (CJIS) du FBI, située à Clarksburg, en Virginie-Occidentale. Ce centre est chargé du stockage et de l'analyse de données hautement sensibles et confidentielles pour les forces de l'ordre. Disposer d'un supercalculateur privé permet au Bureau d'analyser des informations confidentielles dans un environnement sécurisé sans les transmettre à des fournisseurs cloud externes.

Cette initiative confirme le rôle croissant de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité moderne et la lutte contre la criminalité. Grâce aux puces les plus puissantes de géants technologiques comme NVIDIA et Google, le FBI sera en mesure de résoudre des crimes complexes, d'améliorer les systèmes de reconnaissance faciale et d'analyser de grands volumes de documents textuels en quelques secondes.