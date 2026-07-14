Криштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқда
Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби жиддий молиявий муаммолар гирдобида қолди. Криштиану Роналду тўп сураётган жамоада нафақат янги трансферлар тўхтаб қолган, балки амалдаги футболчиларнинг маошларини тўлашда ҳам кечикишлар кузатилмоқда. Бу ҳолат янги мавсум олдидан жамоа ичидаги муҳитга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ал-Риядияҳ нашри тарқатган маълумотларга кўра, клубда ликвидлик етишмовчилиги юзага келган бўлиб, бу кундалик операцияларни амалга оширишни қийинлаштирмоқда. Хусусан, асосий таркибнинг бир қатор футболчилари июн ойи учун белгиланган маошларининг фақат бир қисмини олишган. Раҳбарият қолган қарздорликни қачон ёпиши бўйича аниқ муддатлар ҳозирча маълум эмас.
Трансферлар ва таркибдаги муаммоларМолиявий инқирознинг энг сезиларли оқибати клубнинг трансфер бозоридаги фаоллигига зарба берди. Ал-Насср яқинда жамоани тарк этган хорватиялик ярим ҳимоячи Марселььо Брозовик ўрнига муносиб номзод қидираётган эди. Бироқ нақд пул етишмовчилиги сабабли барча музокаралар ва янги футболчиларни жалб қилиш жараёнлари номаълум муддатга тўхтатилган.
Клуб техник штаби марказий ярим ҳимоя чизиғини кучайтиришни устувор вазифа деб белгилаган эди. Аммо иқтисодий ҳолат яхшиланмаса, жамоа янги мавсумни сезиларли даражада кучсизланган таркиб билан бошлашига тўғри келади. Бу эса Саудия Pro лигасида чемпионлик учун курашаётган жамоа учун катта йўқотишдир.
Янги бош мураббий Анге Постекоглоу учун ҳам бу кутилмаган қийинчилик бўлди. У жамоани бир вақтнинг ўзида тўртта йирик мусобақага — Саудия чемпионати, Қирол кубоги, Суперкубок ва Осиё Чемпионлар лигаси Элитасига тайёрлаши керак. Таркибдаги бўшлиқларни тўлдирмасдан туриб, барча фронтларда муваффақият қозониш деярли имконсиз вазифага айланади.
Goal.com хабар беришича, Ал-Нассрнинг асосий рақобатчилари трансфер бозорида фаол иш олиб бораётган бир пайтда, Криштиану Роналду жамоасининг бундай ҳолатга тушиши мухлислар орасида хавотир уйғотмоқда. Клуб раҳбарияти вазиятни барқарорлаштириш учун қўшимча инвестицияларни жалб қилиш чораларини кўраётгани айтилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Ал-Насср сўнгги йилларда Криштиану Роналду ва бошқа юлдуз футболчиларнинг трансфери учун улкан маблағ сарфлаган эди. Ҳозирги молиявий бўшлиқ эса клубнинг узоқ муддатли иқтисодий стратегияси қай даражада мустаҳкам эканлигини сўроқ остида қолдирмоқда.
…