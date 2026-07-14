Криштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқда

·18·Спорт
Криштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқда

Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби жиддий молиявий муаммолар гирдобида қолди. Криштиану Роналду тўп сураётган жамоада нафақат янги трансферлар тўхтаб қолган, балки амалдаги футболчиларнинг маошларини тўлашда ҳам кечикишлар кузатилмоқда. Бу ҳолат янги мавсум олдидан жамоа ичидаги муҳитга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ал-Риядияҳ нашри тарқатган маълумотларга кўра, клубда ликвидлик етишмовчилиги юзага келган бўлиб, бу кундалик операцияларни амалга оширишни қийинлаштирмоқда. Хусусан, асосий таркибнинг бир қатор футболчилари июн ойи учун белгиланган маошларининг фақат бир қисмини олишган. Раҳбарият қолган қарздорликни қачон ёпиши бўйича аниқ муддатлар ҳозирча маълум эмас.

Трансферлар ва таркибдаги муаммолар

Молиявий инқирознинг энг сезиларли оқибати клубнинг трансфер бозоридаги фаоллигига зарба берди. Ал-Насср яқинда жамоани тарк этган хорватиялик ярим ҳимоячи Марселььо Брозовик ўрнига муносиб номзод қидираётган эди. Бироқ нақд пул етишмовчилиги сабабли барча музокаралар ва янги футболчиларни жалб қилиш жараёнлари номаълум муддатга тўхтатилган.

Клуб техник штаби марказий ярим ҳимоя чизиғини кучайтиришни устувор вазифа деб белгилаган эди. Аммо иқтисодий ҳолат яхшиланмаса, жамоа янги мавсумни сезиларли даражада кучсизланган таркиб билан бошлашига тўғри келади. Бу эса Саудия Pro лигасида чемпионлик учун курашаётган жамоа учун катта йўқотишдир.

Янги бош мураббий Анге Постекоглоу учун ҳам бу кутилмаган қийинчилик бўлди. У жамоани бир вақтнинг ўзида тўртта йирик мусобақага — Саудия чемпионати, Қирол кубоги, Суперкубок ва Осиё Чемпионлар лигаси Элитасига тайёрлаши керак. Таркибдаги бўшлиқларни тўлдирмасдан туриб, барча фронтларда муваффақият қозониш деярли имконсиз вазифага айланади.

Goal.com хабар беришича, Ал-Нассрнинг асосий рақобатчилари трансфер бозорида фаол иш олиб бораётган бир пайтда, Криштиану Роналду жамоасининг бундай ҳолатга тушиши мухлислар орасида хавотир уйғотмоқда. Клуб раҳбарияти вазиятни барқарорлаштириш учун қўшимча инвестицияларни жалб қилиш чораларини кўраётгани айтилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Ал-Насср сўнгги йилларда Криштиану Роналду ва бошқа юлдуз футболчиларнинг трансфери учун улкан маблағ сарфлаган эди. Ҳозирги молиявий бўшлиқ эса клубнинг узоқ муддатли иқтисодий стратегияси қай даражада мустаҳкам эканлигини сўроқ остида қолдирмоқда.

Ал-НассрКриштиану РоналдуСаудия АрабистониТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел Аргентина билан ярим финалга қандай таркиб танлайди: Англияда янги режаТомас Тухел Аргентина билан ярим финалга қандай таркиб танлайди: Англияда янги режаБугун, 13:12Ламине Ямал ЖЧ ярим финали олдидан Роберто Мартинез устидан кулдиЛамине Ямал ЖЧ ярим финали олдидан Роберто Мартинез устидан кулдиБугун, 12:32Родри ўз даражасига қайтди: Испания терма жамоасида Педри муаммоси юзага келдиРодри ўз даражасига қайтди: Испания терма жамоасида Педри муаммоси юзага келдиБугун, 12:31Лионель Месси фаолиятидаги сўнгги марра: Аргентина ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувЛионель Месси фаолиятидаги сўнгги марра: Аргентина ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувБугун, 12:18Челси трансферлардаги инқироз: БлуеКо даврининг энг муваффақиятсиз харидлариЧелси трансферлардаги инқироз: БлуеКо даврининг энг муваффақиятсиз харидлариБугун, 12:10Килиан Мбаппе Испанияга қарши ўйнайдими? Диде Дешам якуний қарорини айтдиКилиан Мбаппе Испанияга қарши ўйнайдими? Диде Дешам якуний қарорини айтдиБугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди