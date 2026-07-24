Австралия соҳилларидан сирли “коинот шарлари” топилди: Мутахассислар тадқиқот бошлади
Австралиянинг Квинсленд штатидаги Форрест-Бич соҳили яқинида ғайритабиий металл сфералар топилди. Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу объектлар коинот чиқиндилари бўлиб, улар атмосферанинг зич қатламларидан ўтиб, ер юзасига қулаган. Мазкур топилма нафақат маҳаллий аҳоли, балки халқаро космик агентликлар эътиборини ҳам ўзига қаратди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Июль ойи бошида аниқланган олтита металл шар қутқарув хизматлари томонидан дарҳол ўраб олинди ва ҳудуд хавфсизлиги таъминланди. Мутахассислар топилмаларни батафсил ўрганиш учун махсус лабораторияларга олиб кетишган. Ҳозирча ушбу объектларнинг айнан қайси давлат ёки компанияга тегишли эканлиги расман тасдиқланмаган бўлса-да, уларнинг келиб чиқиши ҳақида жиддий тахминлар мавжуд.
Ракета қисмлари бўлиши эҳтимоли юқориАвстралия космик агентлиги (Аустралиан Спасе Агенкй) берган маълумотларга кўра, ушбу “коинот шарлари” ракета-ташувчиларнинг юқори босимли идишлари бўлиши мумкин. Бундай деталлар одатда титандан тайёрланади. Титан ўзининг мустаҳкамлиги ва иссиқликка чидамлилиги билан ажралиб туради, бу эса унга атмосферага киришдаги экстремал ҳароратга бардош бериб, ерга деярли шикастланмасдан етиб келиш имконини беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, коинот қурилмаларининг бундай қисмлари орбитадан чиқиб кетганидан сўнг ер юзида тез-тез учраб туради. Бироқ, бундай деталларнинг Ерга қайтиш траекторияси ва уларнинг ўзини тутиши ҳали ҳам етарлича ўрганилмаган. Бу эса космик парвозлар хавфсизлиги ва чиқиндиларни утилизация қилиш масаласини яна бир бор кун тартибига чиқармоқда.
Австралия — коинот чиқиндилари “маскани”Қитъа ўзининг географик жойлашуви сабабли тез-тез коинотдан тушадиган объектлар манзили бўлиб қолади. Аввалроқ бу ерда Skyлаб станцияси қисмлари, SpaceX Dragon кемаси фрагментлари ва турли ракета бўлаклари топилган эди. Бу галги топилмалар ҳам коинотни ўзлаштириш жараёнида ҳосил бўладиган чиқиндилар муаммоси қанчалик долзарб эканини кўрсатмоқда.
Маҳаллий ҳукумат ва мутахассислар фуқароларни огоҳлантириб, қуйидаги қоидаларга амал қилишни сўрамоқда:
- Шубҳали металл объектларга асло тегмаслик;
- Топилма ҳақида дарҳол фавқулодда вазиятлар хизматига хабар бериш;
- Объектлар атрофида хавфсиз масофани сақлаш.
…