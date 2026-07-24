Австралия соҳилларидан сирли “коинот шарлари” топилди: Мутахассислар тадқиқот бошлади

·208·Техно
Австралия соҳилларидан сирли “коинот шарлари” топилди: Мутахассислар тадқиқот бошлади

Австралиянинг Квинсленд штатидаги Форрест-Бич соҳили яқинида ғайритабиий металл сфералар топилди. Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу объектлар коинот чиқиндилари бўлиб, улар атмосферанинг зич қатламларидан ўтиб, ер юзасига қулаган. Мазкур топилма нафақат маҳаллий аҳоли, балки халқаро космик агентликлар эътиборини ҳам ўзига қаратди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Июль ойи бошида аниқланган олтита металл шар қутқарув хизматлари томонидан дарҳол ўраб олинди ва ҳудуд хавфсизлиги таъминланди. Мутахассислар топилмаларни батафсил ўрганиш учун махсус лабораторияларга олиб кетишган. Ҳозирча ушбу объектларнинг айнан қайси давлат ёки компанияга тегишли эканлиги расман тасдиқланмаган бўлса-да, уларнинг келиб чиқиши ҳақида жиддий тахминлар мавжуд.

Ракета қисмлари бўлиши эҳтимоли юқори

Австралия космик агентлиги (Аустралиан Спасе Агенкй) берган маълумотларга кўра, ушбу “коинот шарлари” ракета-ташувчиларнинг юқори босимли идишлари бўлиши мумкин. Бундай деталлар одатда титандан тайёрланади. Титан ўзининг мустаҳкамлиги ва иссиқликка чидамлилиги билан ажралиб туради, бу эса унга атмосферага киришдаги экстремал ҳароратга бардош бериб, ерга деярли шикастланмасдан етиб келиш имконини беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, коинот қурилмаларининг бундай қисмлари орбитадан чиқиб кетганидан сўнг ер юзида тез-тез учраб туради. Бироқ, бундай деталларнинг Ерга қайтиш траекторияси ва уларнинг ўзини тутиши ҳали ҳам етарлича ўрганилмаган. Бу эса космик парвозлар хавфсизлиги ва чиқиндиларни утилизация қилиш масаласини яна бир бор кун тартибига чиқармоқда.

Австралия — коинот чиқиндилари “маскани”

Қитъа ўзининг географик жойлашуви сабабли тез-тез коинотдан тушадиган объектлар манзили бўлиб қолади. Аввалроқ бу ерда Skyлаб станцияси қисмлари, SpaceX Dragon кемаси фрагментлари ва турли ракета бўлаклари топилган эди. Бу галги топилмалар ҳам коинотни ўзлаштириш жараёнида ҳосил бўладиган чиқиндилар муаммоси қанчалик долзарб эканини кўрсатмоқда.

Маҳаллий ҳукумат ва мутахассислар фуқароларни огоҳлантириб, қуйидаги қоидаларга амал қилишни сўрамоқда:

  • Шубҳали металл объектларга асло тегмаслик;
  • Топилма ҳақида дарҳол фавқулодда вазиятлар хизматига хабар бериш;
  • Объектлар атрофида хавфсиз масофани сақлаш.
Ҳозирда Австралия космик агентлиги халқаро ҳамкорлар билан биргаликда ушбу шарларнинг қайси миссияга тегишли эканини аниқлаш устида иш олиб бормоқда. Тез орада лаборатория таҳлиллари натижасида объектларнинг таркиби ва уларнинг аниқ вазифаси ҳақида расмий баёнот берилиши кутилмоқда.

АвстралияКоинотРакетаТехнологияФан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб