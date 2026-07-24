Австралиянинг энг истиқболли стартаплари аниқланади: TechCrunch ва Stripe ҳамкорлиги
Дунёнинг энг нуфузли технологик нашрларидан бири TechCrunch ўзининг машҳур Стартуп Баттлефиелд танловини Австралияга олиб келмоқда. Stripe компанияси билан ҳамкорликда ташкил этилаётган ушбу тадбир мамлакатнинг энг иқтидорли ва истиқболли янги лойиҳаларини кашф этишни мақсад қилган. 19-август куни Сиднейда бўлиб ўтадиган Stripe Тоур доирасида саккизта финалчи стартап инвесторлар, журналистлар ва кенг технологик ҳамжамият қаршисида ўз ғояларини ҳимоя қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Стартуп Баттлефиелд танлови жаҳон миқёсида стартаплар учун энг нуфузли майдонлардан бири ҳисобланади. Шу пайтга қадар ушбу мусобақа Dropbox, Cloudflare, Discord ва Трелло каби бугунги кунда миллиардлаб доллар қийматга эга бўлган 1700 дан ортиқ компанияларнинг парвоз майдонига айланган. Ушбу лойиҳалар жами 32 миллиард доллар инвестиция жалб қилган бўлиб, уларнинг 250 таси йирик корпорациялар томонидан сотиб олинган.
Ғолиблик учун кураш ва асосий мукофотларТанлов ғолиби нафақат пул мукофоти, балки глобал миқёсга чиқиш учун ноёб имкониятга эга бўлади. Биринчи ўрин соҳиби 15 000 доллар миқдоридаги Stripe тўлов кредитлари билан бирга, 2026-йилда Сан-Францискода ўтказиладиган нуфузли TechCrunch Disrupt анжуманига йўлланмани қўлга киритади. Иккинчи ва учинчи ўрин эгалари ҳам мос равишда 5 000 ва 2 000 долларлик Stripe кредитларига эга бўлишади.
TechCrunch Disrupt 2026 доирасидаги Стартуп Баттлефиелд 200 рўйхатига кириш ҳар қандай стартап учун жаҳон бозорига чиқишнинг энг қисқа йўлидир. Аввалги танлов ғолиби ҲеалтMatch лойиҳаси ҳозирда 25 миллион доллардан ортиқ баҳоланаётгани ва бутун дунё бўйлаб миллионлаб беморларга хизмат кўрсатаётгани ушбу платформанинг самарадорлигини исботлайди.
Ҳакамлар ҳайъати: Тажриба ва таҳлил уйғунлигиЛойиҳа муваффақиятини белгиловчи энг муҳим омиллардан бири бу ҳакамлар ҳайъатидир. Бу йилги танловда Австралия стартап экотизимининг энг кўзга кўринган вакиллари ҳакамлик қилади. Улар орасида Stripe вакили Жасмине Лиев бўлиб, у бизнесни глобал миқёсда кенгайтириш ва замонавий тижоратнинг тўлов инфратузилмаси бўйича катта тажрибага эга.
Шунингдек, ҳайъат таркибидан венчур ҳамкор ва фаол анжел-инвестор Брендан Ҳилл ҳамда тажрибали тадбиркор Жаррон Аизен ўрин олган. Ҳилл лойиҳаларга инвестор нигоҳи билан баҳо берса, Аизен стартап қуриш йўлидаги қийинчиликларни ўз тажрибасидан билган ҳолда энг мураккаб саволларни ўртага ташлайди. Бу эса фақат энг кучли ва ҳаётийлигини исботлай олган лойиҳаларнинг сараланишини таъминлайди.
Ушбу тадбир нафақат иштирокчилар, балки бутун минтақа технологик соҳаси учун муҳим воқеликдир. Ўзбекистонлик стартап асосчилари ва инвесторлари учун ҳам бундай халқаро форматларни кузатиш, глобал стандартларни ўрганиш ва келажакда шундай платформаларда иштирок этиш учун тажриба тўплаш катта аҳамиятга эга.
…