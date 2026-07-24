Австралиянинг энг истиқболли стартаплари аниқланади: TechCrunch ва Stripe ҳамкорлиги

·59·Техно
Австралиянинг энг истиқболли стартаплари аниқланади: TechCrunch ва Stripe ҳамкорлиги

Дунёнинг энг нуфузли технологик нашрларидан бири TechCrunch ўзининг машҳур Стартуп Баттлефиелд танловини Австралияга олиб келмоқда. Stripe компанияси билан ҳамкорликда ташкил этилаётган ушбу тадбир мамлакатнинг энг иқтидорли ва истиқболли янги лойиҳаларини кашф этишни мақсад қилган. 19-август куни Сиднейда бўлиб ўтадиган Stripe Тоур доирасида саккизта финалчи стартап инвесторлар, журналистлар ва кенг технологик ҳамжамият қаршисида ўз ғояларини ҳимоя қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Стартуп Баттлефиелд танлови жаҳон миқёсида стартаплар учун энг нуфузли майдонлардан бири ҳисобланади. Шу пайтга қадар ушбу мусобақа Dropbox, Cloudflare, Discord ва Трелло каби бугунги кунда миллиардлаб доллар қийматга эга бўлган 1700 дан ортиқ компанияларнинг парвоз майдонига айланган. Ушбу лойиҳалар жами 32 миллиард доллар инвестиция жалб қилган бўлиб, уларнинг 250 таси йирик корпорациялар томонидан сотиб олинган.

Ғолиблик учун кураш ва асосий мукофотлар

Танлов ғолиби нафақат пул мукофоти, балки глобал миқёсга чиқиш учун ноёб имкониятга эга бўлади. Биринчи ўрин соҳиби 15 000 доллар миқдоридаги Stripe тўлов кредитлари билан бирга, 2026-йилда Сан-Францискода ўтказиладиган нуфузли TechCrunch Disrupt анжуманига йўлланмани қўлга киритади. Иккинчи ва учинчи ўрин эгалари ҳам мос равишда 5 000 ва 2 000 долларлик Stripe кредитларига эга бўлишади.

TechCrunch Disrupt 2026 доирасидаги Стартуп Баттлефиелд 200 рўйхатига кириш ҳар қандай стартап учун жаҳон бозорига чиқишнинг энг қисқа йўлидир. Аввалги танлов ғолиби ҲеалтMatch лойиҳаси ҳозирда 25 миллион доллардан ортиқ баҳоланаётгани ва бутун дунё бўйлаб миллионлаб беморларга хизмат кўрсатаётгани ушбу платформанинг самарадорлигини исботлайди.

Ҳакамлар ҳайъати: Тажриба ва таҳлил уйғунлиги

Лойиҳа муваффақиятини белгиловчи энг муҳим омиллардан бири бу ҳакамлар ҳайъатидир. Бу йилги танловда Австралия стартап экотизимининг энг кўзга кўринган вакиллари ҳакамлик қилади. Улар орасида Stripe вакили Жасмине Лиев бўлиб, у бизнесни глобал миқёсда кенгайтириш ва замонавий тижоратнинг тўлов инфратузилмаси бўйича катта тажрибага эга.

Шунингдек, ҳайъат таркибидан венчур ҳамкор ва фаол анжел-инвестор Брендан Ҳилл ҳамда тажрибали тадбиркор Жаррон Аизен ўрин олган. Ҳилл лойиҳаларга инвестор нигоҳи билан баҳо берса, Аизен стартап қуриш йўлидаги қийинчиликларни ўз тажрибасидан билган ҳолда энг мураккаб саволларни ўртага ташлайди. Бу эса фақат энг кучли ва ҳаётийлигини исботлай олган лойиҳаларнинг сараланишини таъминлайди.

Ушбу тадбир нафақат иштирокчилар, балки бутун минтақа технологик соҳаси учун муҳим воқеликдир. Ўзбекистонлик стартап асосчилари ва инвесторлари учун ҳам бундай халқаро форматларни кузатиш, глобал стандартларни ўрганиш ва келажакда шундай платформаларда иштирок этиш учун тажриба тўплаш катта аҳамиятга эга.

TechCrunchСтартапStripeИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб