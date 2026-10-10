Табиғат ғажайыбы: Үндістанда екі басты, төрт көзді сирек кездесетін жылан табылды

·10.2K·Әлем
Табиғат ғажайыбы: Үндістанда екі басты, төрт көзді сирек кездесетін жылан табылды

Үндістанның Гуджарат штаты, Даход ауданы, Дханпур аймағында ерекше көріністі жылан табылды. Бір денеде екі басы мен төрт көзі бар бауырымен жорғалаушыны мамандар құтқарып қалды.

Жыланды құтқаруға қатысқан Dahod Prakruti Mitra Mandal тобы өкілдерінің айтуынша, оның әр басының жеке жүйке жүйесі бар. Бұл сирек кездесетін жануардың өзіндік биологиялық ерекшеліктерінің бірі болып табылады.

Мамандар табылған жыланның қасқыр жылан (wolf snake) түріне жатуы мүмкін екенін айтады. Олардың пікірінше, бұл аймақта мұндай екі басты жылан алғаш рет кездесіп отыр.

Екі басты жануарлар табиғатта өте сирек кездеседі. Мұндай жағдай эмбрионның даму процесіндегі ерекшеліктерге байланысты болуы мүмкін. Бұл жаңалық мамандар мен табиғат сүйер қауымның назарын аударды.

Dahod Prakruti Mitra MandalДханпурГуджарат штатыЕкі басты жыланҮндістан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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