Сену қиын: Зарина Низомутдинованың тұңғыш перзенті 18 жасқа толды!
Зарина Низомутдинованың отбасында қуанышты күн аталып өтті. Актрисаның тұңғыш перзенті Темурхон Содиқов 18 жасқа толды. Бұл жаңалықты Зαρинаның өзі әлеуметтік желіде жариялап, ұлына арналған жүрекжарды тілегін жолдады.
Актриса өз жазбасында Темурхонның дүниеге келуі өміріндегі маңызды оқиғалардың бірі болғанын жазды. Ол перзентінің арқасында алғаш рет ана болу бақытын сезінгенін еске алды.
«Ұлым, бақытым үшін әрдайым аман-есен жүр. Ғұмырың ұзақ болсын. Ниет еткен барлық армандарыңа жетіп жүр. 18 жасың құтты болсын», — деп тілек білдірді Зарина Низомутдинова.
Жазба жарияланған соң, жанкүйерлер актрисаны ұлының туған күнімен құттықтады. Пікірлерде Темурхонға жарқын болашақ, ал отбасына бейбітшілік пен тыныштық тілеген көптеген жылы лебіз қалдырылды.
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