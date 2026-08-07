Ўзбекистонда куёвдан катта келинлар сони 11 мингдан ошди: Ҳудудлар рейтинги

·157·Жамият
Ўзбекистонда куёвдан катта келинлар сони 11 мингдан ошди: Ҳудудлар рейтинги
Қисқача

2025 йилда Ўзбекистонда келиннинг ёши куёвникидан катта бўлган 11 040 та никоҳ расман қайд этилган. Тошкент шаҳри 1 809 та никоҳ билан ҳудудлар орасида биринчи, Сирдарё вилояти эса 240 та билан охирги ўринни эгаллаган. Кейинги юқори кўрсаткичлар Хоразм вилояти — 1 066 та, Қашқадарё вилояти — 995 та ва Бухоро вилояти — 979 тани ташкил этган. Маълумотлар ФҲДЁ органлари томонидан 2025 йил давомида рўйхатга олинган никоҳлар асосида шакллантирилган.

Ўзбекистонда оила қуриш анъаналарида ўзига хос рақамлар қайд этилмоқда. Миллий статистика қўмитаси эълон қилган сўнгги расмий маълумотларга кўра, 2025 йилда мамлакат бўйча 11 040 та никоҳда келиннинг ёши куёвникидан катта бўлган.

Давлат рўйхатидан ўтказилган ушбу оилавий кўрсаткичлар жамиятдаги никоҳ ёши тенденциялари ва ҳудудлар кесимидаги фарқларни яққол кўрсатиб бермоқда.

Тошкент шаҳри пешқадам, Сирдарёда энг кам

Статистик маълумотларга кўра, келиннинг ёши куёвникидан катта бўлган оилалар сони бўйича пойтахт Тошкент шаҳри сезиларли фарқ билан пешқадамлик қилмоқда.

Ҳудудлар кесимидаги кўрсаткичлар (рейтинг):

  1. Тошкент шаҳри — 1 809 та никоҳ

  2. Хоразм вилояти — 1 066 та

  3. Қашқадарё вилояти — 995 та

  4. Бухоро вилояти — 979 та

  5. Самарқанд вилояти — 967 та

  6. Тошкент вилояти — 928 та

  7. Сурхондарё вилояти — 850 та

  8. Қорақалпоғистон Республикаси — 772 та

  9. Фарғона вилояти — 715 та

  10. Наманган вилояти — 509 та

  11. Андижон вилояти — 486 та

  12. Жиззах вилояти — 373 та

  13. Навоий вилояти — 351 та

  14. Сирдарё вилояти — 240 та

Ижтимоий ва демографик манзара

Рақамлар шуни кўрсатадики, йирик ва урбанизация даражаси юқори бўлган ҳудудларда келиннинг ёши катта бўлган никоҳлар сони нисбатан кўпроқ қайд этилган. Хусусан, Тошкент шаҳри, Хоразм, Қашқадарё ва Бухоро вилоятлари ушбу рўйхатда дастлабки қаторларни эгаллашган.

Статқўмнинг таъкидлашича, ушбу маълумотлар 2025 йил давомида ФҲДЁ органлари томонидан расман рўйхатга олинган никоҳлар асосида шакллантирилган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ЎзбекистонТошкентСамарқандБухороТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирдиОддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирдиБугун, 17:32BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)Бугун, 16:05Тошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиТошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиБугун, 15:10Қашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиҚашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиБугун, 15:03ППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиБугун, 13:26Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиТўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!