Ўзбекистонда куёвдан катта келинлар сони 11 мингдан ошди: Ҳудудлар рейтинги
2025 йилда Ўзбекистонда келиннинг ёши куёвникидан катта бўлган 11 040 та никоҳ расман қайд этилган. Тошкент шаҳри 1 809 та никоҳ билан ҳудудлар орасида биринчи, Сирдарё вилояти эса 240 та билан охирги ўринни эгаллаган. Кейинги юқори кўрсаткичлар Хоразм вилояти — 1 066 та, Қашқадарё вилояти — 995 та ва Бухоро вилояти — 979 тани ташкил этган. Маълумотлар ФҲДЁ органлари томонидан 2025 йил давомида рўйхатга олинган никоҳлар асосида шакллантирилган.
Ўзбекистонда оила қуриш анъаналарида ўзига хос рақамлар қайд этилмоқда. Миллий статистика қўмитаси эълон қилган сўнгги расмий маълумотларга кўра, 2025 йилда мамлакат бўйча 11 040 та никоҳда келиннинг ёши куёвникидан катта бўлган.
Давлат рўйхатидан ўтказилган ушбу оилавий кўрсаткичлар жамиятдаги никоҳ ёши тенденциялари ва ҳудудлар кесимидаги фарқларни яққол кўрсатиб бермоқда.
Тошкент шаҳри пешқадам, Сирдарёда энг кам
Статистик маълумотларга кўра, келиннинг ёши куёвникидан катта бўлган оилалар сони бўйича пойтахт Тошкент шаҳри сезиларли фарқ билан пешқадамлик қилмоқда.
Ҳудудлар кесимидаги кўрсаткичлар (рейтинг):
Тошкент шаҳри — 1 809 та никоҳ
Хоразм вилояти — 1 066 та
Қашқадарё вилояти — 995 та
Бухоро вилояти — 979 та
Самарқанд вилояти — 967 та
Тошкент вилояти — 928 та
Сурхондарё вилояти — 850 та
Қорақалпоғистон Республикаси — 772 та
Фарғона вилояти — 715 та
Наманган вилояти — 509 та
Андижон вилояти — 486 та
Жиззах вилояти — 373 та
Навоий вилояти — 351 та
Сирдарё вилояти — 240 та
Ижтимоий ва демографик манзара
Рақамлар шуни кўрсатадики, йирик ва урбанизация даражаси юқори бўлган ҳудудларда келиннинг ёши катта бўлган никоҳлар сони нисбатан кўпроқ қайд этилган. Хусусан, Тошкент шаҳри, Хоразм, Қашқадарё ва Бухоро вилоятлари ушбу рўйхатда дастлабки қаторларни эгаллашган.
Статқўмнинг таъкидлашича, ушбу маълумотлар 2025 йил давомида ФҲДЁ органлари томонидан расман рўйхатга олинган никоҳлар асосида шакллантирилган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…