Лионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айланди
Футбол оламидаги энг ҳайратланарли тасвирлардан бири — Лионель Месси ва ҳали гўдак бўлган Ламине Ямал акс этган сурат эндиликда расмий коллекция буюмига айланди. Топпс компанияси ушбу тарихий лаҳзани акс эттирувчи ягона нусхадаги (1-оф-1) махсус традинг-карточкани чиқаришини эълон қилди. Бу қарор мазкур икки юлдуз Жаҳон чемпионати финалида ўзаро тўқнаш келганидан сўнг қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу ноёб карточка жорий йилнинг охирида сотувга чиқиши кутилаётган Топпс Стадиум Клуб УКК қутиларига жойлаштирилади. Goal.com нашрининг хабар беришича, карточка фақат битта нусхада ишлаб чиқарилади, бу эса уни дунёдаги энг қимматбаҳо ва ноёб футбол сувенирларидан бирига айлантириши шубҳасиз. Суратнинг ўзи эса ўз вақтида хайрия кампанияси доирасида олинган бўлиб, бугунги кунда рамзий маъно касб этмоқда.
Тарихий тасодиф ва авлодлар алмашинувиМазкур сурат бундан йиллар аввал, Лионель Месси Барселона сафида порлаб юрган пайтларда УНICEФ хайрия тадбири учун олинган эди. Ўшанда ҳеч ким суратдаги гўдак келажакда Испания терма жамоасининг асосий юлдузига айланишини ва Месси билан ЖЧ финалида рақиб сифатида майдонга тушишини тасаввур ҳам қилмаган эди. Бу воқеа футбол жамоатчилиги томонидан "эстафетанинг топширилиши" сифатида баҳоланмоқда.
Лионель Месси финал олдидан берган интервюсида ушбу сурат ҳақида тўхталиб ўтган эди. "Бу сурат шунчаки ақл бовар қилмайдиган воқеа. Мен у билан чақалоқлигида расмга тушганман. Бугун эса иккаламиз ҳам Жаҳон чемпионати финалида ўйнаётганимиз — бу ҳақиқий телбалик", дея таъкидлаган аргентиналик афсона ESPN нашрига берган маълумотида.
Жаҳон чемпионати финалида Ламине Ямал бошчилигидаги Испания терма жамоаси Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, чемпионликни қўлга киритди. Бу учрашув нафақат спорт натижаси, балки икки хил давр вакилларининг майдондаги кураши сифатида ҳам тарихда қолади. 39 ёшли Лионель Месси учун бу турнир халқаро миқёсдаги сўнгги йирик мусобақа бўлиши кутилмоқда.
Ҳозирда ҳар икки футболчи турнирдан сўнг қисқа муддатли таътилга йўл олган. Ламине Ямал Барселона сафига қайтиб, янги мавсумга тайёргарлик кўради. Лионель Месси эса MLS чемпионати доирасидаги ўйинларда иштирок этиш учун АҚШга, Интер Миами клуби ихтиёрига қайтиши режалаштирилган. Топпс томонидан чиқарилаётган карточка эса ушбу икки буюк йўлнинг кесишган нуқтасини абадийлаштиради.
…