Лионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айланди

·0·Спорт
Лионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айланди

Футбол оламидаги энг ҳайратланарли тасвирлардан бири — Лионель Месси ва ҳали гўдак бўлган Ламине Ямал акс этган сурат эндиликда расмий коллекция буюмига айланди. Топпс компанияси ушбу тарихий лаҳзани акс эттирувчи ягона нусхадаги (1-оф-1) махсус традинг-карточкани чиқаришини эълон қилди. Бу қарор мазкур икки юлдуз Жаҳон чемпионати финалида ўзаро тўқнаш келганидан сўнг қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу ноёб карточка жорий йилнинг охирида сотувга чиқиши кутилаётган Топпс Стадиум Клуб УКК қутиларига жойлаштирилади. Goal.com нашрининг хабар беришича, карточка фақат битта нусхада ишлаб чиқарилади, бу эса уни дунёдаги энг қимматбаҳо ва ноёб футбол сувенирларидан бирига айлантириши шубҳасиз. Суратнинг ўзи эса ўз вақтида хайрия кампанияси доирасида олинган бўлиб, бугунги кунда рамзий маъно касб этмоқда.

Тарихий тасодиф ва авлодлар алмашинуви

Мазкур сурат бундан йиллар аввал, Лионель Месси Барселона сафида порлаб юрган пайтларда УНICEФ хайрия тадбири учун олинган эди. Ўшанда ҳеч ким суратдаги гўдак келажакда Испания терма жамоасининг асосий юлдузига айланишини ва Месси билан ЖЧ финалида рақиб сифатида майдонга тушишини тасаввур ҳам қилмаган эди. Бу воқеа футбол жамоатчилиги томонидан "эстафетанинг топширилиши" сифатида баҳоланмоқда.

Лионель Месси финал олдидан берган интервюсида ушбу сурат ҳақида тўхталиб ўтган эди. "Бу сурат шунчаки ақл бовар қилмайдиган воқеа. Мен у билан чақалоқлигида расмга тушганман. Бугун эса иккаламиз ҳам Жаҳон чемпионати финалида ўйнаётганимиз — бу ҳақиқий телбалик", дея таъкидлаган аргентиналик афсона ESPN нашрига берган маълумотида.

Жаҳон чемпионати финалида Ламине Ямал бошчилигидаги Испания терма жамоаси Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, чемпионликни қўлга киритди. Бу учрашув нафақат спорт натижаси, балки икки хил давр вакилларининг майдондаги кураши сифатида ҳам тарихда қолади. 39 ёшли Лионель Месси учун бу турнир халқаро миқёсдаги сўнгги йирик мусобақа бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирда ҳар икки футболчи турнирдан сўнг қисқа муддатли таътилга йўл олган. Ламине Ямал Барселона сафига қайтиб, янги мавсумга тайёргарлик кўради. Лионель Месси эса MLS чемпионати доирасидаги ўйинларда иштирок этиш учун АҚШга, Интер Миами клуби ихтиёрига қайтиши режалаштирилган. Топпс томонидан чиқарилаётган карточка эса ушбу икки буюк йўлнинг кесишган нуқтасини абадийлаштиради.

Лионель МессиЛамине ЯмалТоппсФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиБугун, 13:42Роналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиРоналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиБугун, 13:32ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)Бугун, 13:16Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Бугун, 13:12Суперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиСуперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиБугун, 12:59Родри ЖЧ-2026 финалидаги энг оғир лаҳзани очиқлади...Родри ЖЧ-2026 финалидаги энг оғир лаҳзани очиқлади...Бугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди