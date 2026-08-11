Қытайда 3 жастағы қыз тәтті үшін інісін «кепілге алды»
Қытайда 3 жастағы қыздың анасымен жүргізген байыпты «саудасы» интернетте үлкен қызығушылық тудырды. Хэнань провинциясында болған оқиғада қыз тәтті мен сүйікті мультфильмін талап етіп, сәби інісін «кепіл» ретінде ұстап тұрғандай болды.
Барлығы тәттіден басталды
Анасының тәттілерді жасырып қойғанын білген қыз оларды қайтарып беруді сұрады. Мұнымен шектелмей, тағы бір шарт қойды.
«Peppa Pig» мультфильмін де қосу керек.
Қыздың байыпты үні бұл қарапайым балалық талапты ересектердің келіссөзіне ұқсатып көрсетті.
«Кепілдегі» інісі жылап тұрды
Мақсатына тезірек жету үшін қыз сәби інісін құшағында ұстап, оны жібермей тұрғандай әрекет етті. Ал інісі жағдайдан бейхабар күйде жылай берді.
Анасы мен қызы арасындағы бұл көрініс отбасы мүшелері үшін қарапайым әзіл болғанымен, видео интернетке тараған соң қалың аудиторияға жетті.
«Болашақ бас директор»
Қолданушылардың назарын қыздың өзіне сенімді ұстауы ерекше аударды. Пікірлерде оны:
• «болашақ бас директор»;
• «тума актер»;
деп әзілдегендер де болды.
Қыздың жоспары қаншалықты «байыпты» болғанымен, оның барлық қалауы тәтті мен мультфильм ғана еді.
Сіздің үйіңізде де осындай «келіссөз жүргізуші» балалар бар ма? Пікіріңізді қалдырып, бұл оқиғаны балалы таныстарыңызға жіберіңіз.
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