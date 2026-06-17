В соцсетях растет число обсуждений продажи автомобилей Chevrolet Оникс

В социальных сетях участились обсуждения продажи автомобилей Chevrolet Оникс, импортированных из Китая.

По словам пользователей, продажа этих автомобилей проходит не так легко, как ожидали некоторые владельцы. Сообщается, что некоторые продавцы готовы значительно снизить цену, чтобы найти покупателя.

Согласно сообщениям, в некоторых случаях высказываются мнения о том, что цена на Оникс упала на 5–6 тысяч долларов. Несмотря на это, отмечается, что интерес к данной модели на рынке невелик.

Пользователи интернета приводят разные причины этому. Кто-то указывает на происхождение автомобиля и вопрос с запчастями, другие говорят о снижении общего спроса на рынке или о том, что покупатели больше интересуются другими моделями.