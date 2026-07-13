Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики

·25·Авто
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики

Японский автогигант Toyota готовится представить очередную рестайлинговую версию одного из своих самых популярных и престижных седанов — Авалон. Новые фотографии и технические данные, появившиеся в базе Министерства промышленности Китая, показывают, что этот флагманский седан претерпел значительные изменения, начиная от внешнего вида и заканчивая моторной гаммой. Это третье обновление модели Авалон, которая получила множество сходств со своим «старшим братом» Toyota Camry. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В дизайне нового Toyota Авалон четко прослеживается стилистическое направление бренда последних лет, в частности, элементы нового поколения Toyota Camry КсВ80 и заднеприводного Toyota Кровн. Передняя часть автомобиля была полностью переработана: современная С-образная светодиодная оптика и увеличенная решетка радиатора с вертикальными ламелями придают ему агрессивный вид. Также по краям бампера появились дополнительные воздухозаборники, способствующие улучшению аэродинамики.

Изменения во внешности и габаритах

Задняя часть автомобиля также не осталась без внимания. На смену прежней сплошной световой полосе пришли фонари, состоящие из отдельных блоков. Название модели переместилось в центральную часть крышки багажника. Хотя профиль кузова остался практически неизменным, покупателям предложат новые 17- и 18-дюймовые колесные диски. Общая длина автомобиля составляет 5055 мм, что делает его одним из самых крупных седанов в бизнес-классе.

Технически обновленный Авалон во многом делит платформу и агрегаты с новой Toyota Camry. В базовой комплектации автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Этот вариант предназначен для тех, кто ценит экономичность и комфортное передвижение в городских условиях. По данным иксбт.ком, динамические характеристики и эффективность автомобиля были значительно оптимизированы.

Гибридная система и экономичность

Для топовых комплектаций инженеры Toyota предлагают самозаряжающуюся гибридную систему. Она разработана на базе 2,0-литрового двигателя, а ее суммарная мощность составляет 184 л.с. Главное преимущество гибридного Авалон заключается в расходе топлива: по данным производителя, автомобиль потребляет всего 4,31 литра на 100 километров пути. Для седана такого размера это выдающийся показатель.

На автомобильном рынке Узбекистана бренд Toyota, в частности модели Toyota Camry и Авалон, всегда пользовались высоким авторитетом. Обновленный Авалон с его просторным салоном, современными технологиями и экономичным гибридным двигателем, несомненно, привлечет внимание любителей премиальных седанов в нашей стране. Хотя на данный момент новая модель предназначена для китайского рынка, ожидается, что вскоре она будет экспортироваться и в другие регионы.

Официальная мировая премьера нового Toyota Авалон запланирована на ближайшие месяцы. Тогда будут раскрыты подробности об интерьере, системах безопасности и ценах. По мнению экспертов, этот рестайлинг поможет продлить жизненный цикл модели на рынке еще на несколько лет и повысить ее конкурентоспособность.

ToyotaAvalonCamryАвтоТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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