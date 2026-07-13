Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin

Один из самых популярных электромобилей в Китае, BYD Сеагулл, претерпел неожиданные изменения в новом поколении. Согласно данным, опубликованным Министерством промышленности и информационных технологий КНР, этот компактный хэтчбек значительно вырос в размерах, практически достигнув габаритов модели BYD Dolphin. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Длина нового поколения BYD Сеагулл увеличилась сразу на 425 мм и теперь составляет 4205 мм. Колесная база также расширилась на 150 мм, достигнув 2650 мм. Для сравнения, длина модели более высокого класса BYD Dolphin составляет 4280 мм. Это изменение превращает Сеагулл из небольшого городского транспортного средства в полноценный семейный хэтчбек.

Просторный салон и технические обновления

Увеличение размеров положительно сказалось на внутреннем пространстве автомобиля. Если предыдущая модель была рассчитана на четырех человек, то обновленная версия впервые будет оснащена пятиместным салоном. Ширина автомобиля составляет 1810 мм, а высота — 1570 мм. Это создает еще больше комфорта и простора для пассажиров.

Технически также наблюдается значительный рост. Новый BYD Сеагулл будет оснащаться синхронным электродвигателем на постоянных магнитах мощностью 95 kW (129 л.с.). Автомобиль будет комплектоваться литий-железо-фосфатными (ЛФП) аккумуляторами, произведенными компанией Фуди Баттерй, входящей в состав BYD. Максимальная скорость ограничена 150 км/ч.

Согласно данным базы министерства, покупателям будет предложен широкий выбор опций:

Колесные диски различного дизайна;

Декоративные накладки на кузов и отделка задних стоек;

Камера, встроенная в верхний стоп-сигнал для систем помощи водителю;

Дополнительные эмблемы и логотипы.

Учитывая, что на рынке Узбекистана BYD Сеагулл быстро стал популярным благодаря своей доступности, увеличенные размеры нового поколения могут сделать его еще более привлекательным для местных водителей. Однако пока неясно, как рост габаритов и мощности повлияет на стоимость автомобиля. По информации иксбт.ком, официальная дата презентации новой модели ожидается в ближайшие месяцы.