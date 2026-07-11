Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач

·2·Авто
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач

Российская компания «АвтоВАЗ» поделилась планами относительно своего нового кроссовера Lada Azimut. Производитель готовится представить более мощную и технически совершенную версию этой модели. Эта новость важна не только для внутреннего рынка, но и для регионов, где традиционно высок интерес к моделям Lada, таких как Узбекистан. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Как сообщил сотрудник дизайн-центра «АвтоВАЗа» Сергей Кутузов, в 2027 году на рынок выйдет модификация Lada Azimut, оснащенная 1,4-литровым турбомотором. Ожидается, что этот двигатель будет развивать мощность не менее 150 л.с. Одной из важнейших новостей является то, что данный силовой агрегат будет работать в паре с классической автоматической коробкой передач, что значительно повысит комфорт для водителей.

На первом этапе продаж кроссовер будет предлагаться только с атмосферными двигателями. В базовой комплектации будет установлен 1,6-литровый 16-клапанный мотор мощностью 120 л.с. Этот двигатель будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Данный вариант предназначен для покупателей, предпочитающих экономичность и простоту.

Технические возможности и варианты трансмиссии

По данным иксбт.ком, чуть более мощный вариант модели будет оснащаться 1,8-литровым двигателем мощностью 135 л.с. Эта версия будет комплектоваться вариатором (КВТ). Таким образом, «АвтоВАЗ» стремится предоставить покупателям выбор между механикой, вариатором и, в будущем, полноценными автоматическими коробками передач.

В настоящее время на заводе в Тольятти полным ходом идет подготовка к серийному производству кроссовера. На предприятии запущена линия по производству пластиковых бамперов для новой модели. Стоит отметить, что для литья этих деталей используется крупнейшая на заводе пресс-форма весом около 40 тонн.

Серийное производство Lada Azimut запланировано на третий квартал 2026 года. До конца года автомобили поступят в дилерские центры. Ожидается, что первые продажи начнутся в Москве и Тольятти, после чего модель будет направлена на экспортные рынки и в другие регионы.

Цена нового кроссовера пока не разглашается. Однако эксперты полагают, что Lada Azimut в своем сегменте будет конкурировать с бюджетными моделями китайских брендов, в частности BYD и Chery. Новый турбомотор и автоматическая коробка передач послужат укреплению технологического имиджа бренда.

Lada AzimutАвтоВАЗАвтомобилКроссоверЯнгилик
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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