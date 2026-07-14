Suzuki выходит на рынок доступных электромобилей: новая модель будет представлена в 2027 году

Японский автогигант Suzuki планирует представить доступный городской электромобиль в 2027 году, чтобы укрепить свои позиции на мировом рынке. Ожидается, что цена новой модели составит менее 20 000 фунтов стерлингов (около 25 000 долларов), что поставит ее в один ряд с такими конкурентами, как Renault Твинго и Honda Супер-Н. Этот шаг является важной частью стратегии компании по переходу на экологически чистые транспортные средства. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

По словам Дэвида Кейтли, главы британского подразделения компании, будущее развитие бренда напрямую зависит от компактных и доступных электромобилей. В настоящее время Suzuki работает над своим первым полностью электрическим кроссовером еВитара, однако городской автомобиль, ожидаемый в 2027 году, может превзойти его по популярности. Модель будет создана на базе концепта Висион е-Скй и получит пятидверный компактный дизайн.

Стратегический рост и рыночный спрос

После периода спада бренд Suzuki демонстрирует стремительное восстановление. В частности, за первые пять месяцев 2026 года объем продаж вырос на 43%. Основной причиной успеха стала обновленная модель Suzuki Свифт. Этот хэтчбек с 1,2-литровым трехцилиндровым «мягким» гибридным двигателем смог найти баланс между экономичностью и экологическими требованиями.

Хотя технические характеристики нового электрического городского автомобиля пока держатся в секрете, эксперты уже озвучивают предполагаемые параметры. Ожидается, что автомобиль будет оснащен аккумулятором емкостью 29 кВт⋅ч и сможет преодолевать около 210 километров (130 миль) на одном заряде. Этого достаточно для ежедневных поездок по городу.

Планы на будущее и конкуренция

Руководство Suzuki считает рынок электромобилей А-сегмента жизненно важным для компании. Аналитики рынка подчеркивают, что в этом сегменте цена играет решающую роль. Если Suzuki сдержит обещание и удержит цену в районе 20 000 фунтов стерлингов, компания может добиться большого успеха не только в Европе, но и на азиатских рынках.

План расширения компании включает следующие этапы:

полный вывод модели еВитара на рынок в 2025–2026 годах;

презентация доступного городского электромобиля на базе Висион е-Скй в 2027 году;

запуск производства третьей модели электромобиля к 2029 году.

По словам Дэвида Кейтли, компания поддерживает строгие требования по охране окружающей среды (ЗЭВ мандате). В настоящее время Suzuki стремится увеличить долю электромобилей наряду с такими моделями, как Витара и С-Кросс, чтобы к 2027 году достичь соотношения: два электромобиля на каждые три автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Компактные и экономичные модели Suzuki всегда вызывали интерес на рынке Узбекистана. Если эти доступные электромобили появятся в нашем регионе, они могут стать достойными конкурентами для компактных моделей таких брендов, как BYD.