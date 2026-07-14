Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль

·75·Авто
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль

7 июля компания Fiat, входящая в концерн Stellantis, официально вывела на рынок США свой самый компактный и доступный электромобиль — модель Topolino. Это крошечное транспортное средство вызвало настоящий ажиотаж на американском авторынке благодаря своей цене и габаритам.

Zamin.uz знакомит с подробностями этой неожиданной новости и особенностями электромобиля.

Сколько он стоит и какие есть версии?

Базовая цена новой модели Fiat Topolino начинается от 13 995 долларов. С учетом обязательного сбора за доставку ($990), реальная стартовая цена машины (без учета налогов и регистрационных расходов) составляет примерно 14 985 долларов. На сегодняшний день это один из самых дешевых новых электромобилей в США.

Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль

Покупателям предлагаются две основные версии этой модели:

  1. Стандартная версия — традиционный вариант с полностью закрытым кузовом.

  2. Версия Dolce Vita — вариант с открытым кузовом и элементами кабриолета для большего удовольствия от поездок.

Интересный факт: Обе комплектации продаются по одной цене, что позволяет покупателям выбирать дизайн по своему вкусу без дополнительных переплат.

Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль

Не машина, а «квадрицикл»: Технические характеристики

Стоит отметить, что Topolino — это не полноценный автомобиль в классическом понимании. Он официально относится к классу низкоскоростных транспортных средств (Low-Speed Vehicle / Квадрицикл). Его основные технические показатели приведены в следующей таблице:

Показатель

Технические данные и возможности

Запас хода на одном заряде

Примерно 74 км

Максимальная скорость

Ограничена 40 км/ч

Длина

Чуть более 2,5 метров

Вес

Примерно 487 кг

Способ зарядки

Заряжается от обычной бытовой (домашней) розетки

Вместимость салона

2 сиденья и минималистичный интерьер

Для кого он предназначен и в чем его недостатки?

Новый Topolino — это современная и экологически чистая интерпретация легендарной классической модели 1936 года. Производители представляют это транспортное средство как очень удобное решение для тех, кто не нуждается в больших машинах и передвигается на короткие расстояния.

Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль

Это транспортное средство отлично подходит для передвижения в следующих местах:

  • В городских пробках и для ежедневных поездок на короткие дистанции;

  • На закрытых территориях, крупных предприятиях и студенческих кампусах;

  • В зонах с ограничением скорости и спокойным движением.

Однако есть и критические мнения. По мнению многих экспертов, из-за малого запаса хода и очень низкой скорости электромобиль невозможно использовать на крупных трассах и для дальних междугородних поездок. Это делает его продуктом, пригодным не для широких масс, а лишь для узкого круга нужд.

Тем не менее, в то время, когда цены на электромобили растут с каждым днем, этот «народный» и доступный шаг компании Fiat вызвал большой интерес на рынке США, и ожидается, что в скором времени он найдет своих поклонников.

FiatStellantisTopolinoСШАZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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