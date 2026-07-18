BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде

Компания BYD, ведущий китайский производитель электромобилей, представила революционную технологию аккумуляторов, разработанную дочерним предприятием ФинДреамс. Новая литий-железо-фосфатная (ЛФП) батарея емкостью 102,3 кВт⋅ч призвана поднять запас хода электромобилей на рекордный уровень. Сообщается, что данная технология впервые будет применена в модели BYD Греат Хан. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Вес нового аккумулятора составляет 725,9 кг, что занимает более 30 процентов от общей массы автомобиля. Как сообщает издание ИКсБТ, заднеприводная версия BYD Греат Хан, оснащенная этим источником питания, способна преодолевать от 970 до 1008 километров на одном заряде по циклу КЛТК. Этот показатель является одним из самых высоких на рынке современных электромобилей.

Технические возможности и показатели мощности

Модель BYD Греат Хан отличается не только энергоэффективностью, но и высокими динамическими характеристиками. Заднеприводный вариант оснащен одним электродвигателем мощностью 370 кВ (496 л.с.). Вес автомобиля в зависимости от комплектации достигает от 2260 до 2325 кг. Несмотря на такой внушительный вес, новая батарея ФинДреамс обеспечивает легкое преодоление больших расстояний.

Для любителей скорости и мощности компания также подготовила полноприводную (AWD) версию модели. Общая мощность этой версии, оснащенной двумя электродвигателями, составляет 570 кВ (764 л.с.). Хотя ее вес увеличился до 2505 кг, запас хода по циклу КЛТК достигает от 820 до 880 км. Это означает, что даже в самой мощной комплектации дальние поездки не станут проблемой.

Преимущества в габаритах и цене

BYD Греат Хан поражает своими размерами. Длина автомобиля составляет 5256 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1510 мм. Колесная база равна 3130 мм. Для сравнения, этот электромобиль на 66 мм длиннее стандартного Mercedes-Benz S-Class, что обеспечивает простор и комфорт в салоне.

Учитывая популярность бренда BYD на автомобильном рынке Узбекистана и расширение сети официальных дилеров, эта новая технология, естественно, вызовет большой интерес у местных потребителей. Особенно возможность преодоления 1000 км устраняет основные опасения при использовании электромобилей в междугородних поездках (страх разрядки батареи).

Самое интересное, что ожидаемая цена BYD Греат Хан с такими высокотехнологичными характеристиками оценивается примерно в 44 тысячи долларов США. Этот ценовой сегмент делает модель конкурентоспособной не только среди люксовых седанов, но и среди электромобилей среднего класса. С помощью нового аккумулятора компания стремится еще больше укрепить свои позиции на мировом рынке.