Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном

·34·Авто
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном

14-летнее сотрудничество между британским брендом Land Rover и китайским автогигантом Chery вышло на новый уровень. Стороны официально раскрыли интерьер и технические характеристики своего первого совместного серийного продукта — крупного внедорожника под названием Фриландер 8. Эта модель оценивается не только как возвращение легендарного имени, но и как сочетание современных технологий и роскоши. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Самой примечательной особенностью нового автомобиля Фриландер 8 является огромный 46,3-дюймовый 8К-дисплей в салоне. По данным иксбт.ком, этот экран одновременно выполняет функции приборной панели и проекционного дисплея. Кроме того, на центральной консоли установлена 15,6-дюймовая мультимедийная система, обеспечивающая все развлекательные и управляющие функции для водителя и пассажиров.

Технологическое превосходство и комфорт

Интерьер автомобиля ориентирован на максимальный уровень комфорта. Пространство для ног переднего пассажира впечатляет — оно составляет 1,2 метра. Также в салоне предусмотрена атмосферная подсветка с 256 цветами, ароматизатор воздуха и две панели для беспроводной зарядки. Машина разработана по шестиместной схеме (2+2+2), её длина составляет 5185 мм, а колесная база — 3040 мм.

В области электроники Фриландер 8 также вобрал в себя последние достижения. Бортовой компьютер автомобиля работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8397, который значительно быстрее и мощнее процессоров предыдущего поколения. За безопасность и систему автопилота отвечают 896-канальный лидар от Huawei и интеллектуальный помощник Кианкун АДС 5.

Позиции на рынке и перспективы

Учитывая, что бренд Chery уже прочно занял позиции на автомобильном рынке Узбекистана, ожидается высокий интерес к этой премиальной модели, созданной в сотрудничестве с Land Rover. Фриландер 8 будет оснащен аккумуляторами высокой емкости от компании КАТЛ, что гарантирует его способность преодолевать большие расстояния.

Компания Jaguar Land Rover стремится вывести свой многолетний опыт локализации производства в Китае на новый уровень именно с помощью этой модели. Продажи Фриландер 8 планируется начать в ближайшее время, и он станет достойным выбором как для любителей роскошных внедорожников, так и для тех, кто предпочитает высокотехнологичные электромобили.

Land RoverCheryFreelander 8АвтомобилиТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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