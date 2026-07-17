Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
С конвейера российского завода «АвтоВАЗ» сошел последний автомобиль Lada Niva Legend, оснащенный 1,7-литровым двигателем. Агрегат, который долгие годы был символом этой модели, официально снят с производства. Это изменение оценивается как одно из самых значимых технических обновлений в истории легендарного внедорожника. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.
Как заявили в пресс-службе компании, данный мотор своими техническими корнями уходит к первым классическим моделям Lada. Двигатель, прослуживший десятилетия и известный своей простотой, теперь уступил место более современному и мощному аналогу. Подробную информацию об этом предоставило издание иксбт.ком.
Новые технические возможностиТеперь модель Lada Niva Legend будет оснащаться новым двигателем объемом 1,8 литра. Этот агрегат отличается не только объемом, но и внутренней конструкцией. В частности, в новом моторе применены облегченные поршни и ременной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Это способствует улучшению динамики автомобиля и снижению уровня шума.
Эта модернизация считается третьим и самым масштабным обновлением в истории Niva. Ранее «АвтоВАЗ» представил линейку новых двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра. Новые моторы не только увеличивают мощность, но и обеспечивают прогресс в плане топливной экономичности и соответствия экологическим нормам.
На автомобильном рынке Узбекистана модели Niva по-прежнему занимают свою нишу благодаря надежности и доступному сервисному обслуживанию. Внедрение нового 1,8-литрового двигателя является интересной новостью и для местных автолюбителей, так как на протяжении многих лет пользователи жаловались именно на нехватку мощности.
Как сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на форуме, прошедшем в июне, начало производства обновленной Lada Niva Legend запланировано на 20 июля 2026 года. Это свидетельствует о том, что жизненный цикл модели продлится еще долгие годы.
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