Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор

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Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор

С конвейера российского завода «АвтоВАЗ» сошел последний автомобиль Lada Niva Legend, оснащенный 1,7-литровым двигателем. Агрегат, который долгие годы был символом этой модели, официально снят с производства. Это изменение оценивается как одно из самых значимых технических обновлений в истории легендарного внедорожника. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как заявили в пресс-службе компании, данный мотор своими техническими корнями уходит к первым классическим моделям Lada. Двигатель, прослуживший десятилетия и известный своей простотой, теперь уступил место более современному и мощному аналогу. Подробную информацию об этом предоставило издание иксбт.ком.

Новые технические возможности

Теперь модель Lada Niva Legend будет оснащаться новым двигателем объемом 1,8 литра. Этот агрегат отличается не только объемом, но и внутренней конструкцией. В частности, в новом моторе применены облегченные поршни и ременной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Это способствует улучшению динамики автомобиля и снижению уровня шума.

Эта модернизация считается третьим и самым масштабным обновлением в истории Niva. Ранее «АвтоВАЗ» представил линейку новых двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра. Новые моторы не только увеличивают мощность, но и обеспечивают прогресс в плане топливной экономичности и соответствия экологическим нормам.

На автомобильном рынке Узбекистана модели Niva по-прежнему занимают свою нишу благодаря надежности и доступному сервисному обслуживанию. Внедрение нового 1,8-литрового двигателя является интересной новостью и для местных автолюбителей, так как на протяжении многих лет пользователи жаловались именно на нехватку мощности.

Как сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на форуме, прошедшем в июне, начало производства обновленной Lada Niva Legend запланировано на 20 июля 2026 года. Это свидетельствует о том, что жизненный цикл модели продлится еще долгие годы.

LadaNiva LegendАвтоВАЗАвтомобилиНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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