Цены на нефть падают на фоне открытия Ормузского пролива: чего ждать автомобилистам

·16·Авто
Цены на нефть падают на фоне открытия Ормузского пролива: чего ждать автомобилистам

В результате соглашения между США и Ираном был вновь открыт для движения танкеров Ормузский пролив — одна из важнейших точек мировых торговых путей. Учитывая, что через этот водный путь проходит почти 20% мировых поставок нефти, ожидается, что эта новость значительно снизит давление на глобальный энергетический рынок. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Вслед за смягчением политической ситуации цена на сырую нефть марки Брент упала ниже 80 долларов за баррель. Для сравнения: в разгар конфликта этот показатель поднимался до 120 долларов. Хотя снижение цен воспринимается мировым рынком как позитивный сигнал, снижение цен на АЗС для автовладельцев может занять некоторое время.

Почему цены на топливо падают медленно?

Эксперты отмечают, что хотя оптовые цены быстро адаптируются к нефтяным котировкам, в розничной торговле ситуация иная. По словам исполнительного директора Петрол Ретаилерс Ассокиатион Гордона Балмера, розничные продавцы закупают топливо на основе различных долгосрочных контрактов. Некоторые делают закупки ежедневно, другие работают с задержкой в одну или две недели. Это означает, что пока не закончатся запасы, закупленные по высокой цене, снижение стоимости не дойдет до потребителя.

По мнению профессора Варвик Бусинесс Шул Найджела Дриффилда, темпы снижения цен во многом зависят от фьючерсных контрактов, подписанных в период кризиса. Если топливные компании заключили долгосрочные контракты на поставку в период высоких цен, снижение стоимости для потребителей может значительно затянуться.

Ожидания для потребителей

По данным АА (Аутомобиле Ассокиатион), некоторое снижение цен на бензин и дизель наблюдалось еще до подписания мирного соглашения. В настоящее время литр бензина подешевел в среднем на 4,6 пенса, а дизель — почти на 9 пенсов. Это позволяет существенно сэкономить при заправке бака средней емкости. Однако маловероятно, что цены быстро вернутся к докризисному уровню.

Специалисты говорят, что водители могут начать замечать значительное снижение цен на АЗС примерно через три недели. Тем не менее, логистические проблемы сохраняются: многие танкеры сейчас находятся на других маршрутах вдали от Персидского залива, и им потребуется время, чтобы вернуться.

Стабильность в Ормузском проливе имеет важное значение и для таких рынков, как Узбекистан, которые зависят от импорта или устанавливают цены на основе мировых нефтяных котировок. Снижение глобальных цен способствует стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке и уменьшению инфляционного давления.

НефтьЦены на БензинОрмузский ПроливАвтомобилиЭнергетика
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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