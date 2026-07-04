Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования

·84·Авто
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования

УзАуто Моторс в 2026 году увеличила объемы производства Кобалт, однако продажи автомобиля заметно снизились.

За январь–май было выпущено более 69 тысяч автомобилей Кобалт. За этот же период было продано 35 245 машин. Это свидетельствует о том, что значительная часть произведенных автомобилей пока не нашла покупателей.

В целях стимулирования продаж компания через «Ипотека-банк» смягчила условия автокредитования на Кобалт. Теперь автомобиль предлагается по годовой ставке 21% с первоначальным взносом 30%.

Ожидается, что обновленные условия кредитования облегчат покупку Кобалт. Таким образом компания пытается приблизить объем продаж к темпам производства.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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