Евросоюз может ввести пошлины и на китайские гибридные автомобили

После электромобилей, произведенных в Китае, Европейский союз теперь рассматривает вопрос о введении высоких таможенных пошлин и на подключаемые гибридные автомобили (PHEV) из этой страны. Ожидается, что этот шаг станет очередным стратегическим решением, направленным на защиту местной автопромышленности региона и сдерживание экспансии дешевых китайских технологий. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, сообщает издание.

По данным немецкого издания Ханделсблатт, Европейская комиссия в ближайшие недели готовит пакет соответствующих предложений для голосования стран-членов. Хотя на данный момент комиссия воздерживается от официальных комментариев по этим сообщениям, отраслевые эксперты подчеркивают высокую вероятность реализации этих мер.

Изменения на рынке и рост спроса

В последние месяцы на европейском рынке наблюдается резкий рост продаж гибридных автомобилей китайского производства, что вызывает обеспокоенность официальных лиц ЕС. Компенсационные пошлины, ранее введенные только для чисто электрических автомобилей (BEV), теперь могут охватить и гибридный сегмент. Это часть борьбы с недобросовестной конкуренцией, возникающей в результате субсидий китайского правительства своим автопроизводителям.

Эта новость имеет важное значение и для автомобильного рынка Узбекистана. В то время как в нашей стране набирают популярность гибридные модели BYD, Chery и других китайских брендов, подобные ограничения в Европе неизбежно повлияют на глобальную ценовую политику и экспортные направления производителей. Если европейский рынок закроется, китайские бренды могут сосредоточить все свое внимание на рынках Центральной Азии и СНГ.

Конкуренция в отрасли и перспективы на будущее

Европейские производители, особенно такие гиганты, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, с трудом конкурируют по цене с китайскими компаниями, такими как BYD или Geely, в области гибридных технологий. Новые пошлины призваны дать местным брендам время и возможность восстановить свои позиции.

На данный момент размер пошлин и сроки их вступления в силу не определены. Однако, по мнению экспертов, Евросоюз занимает жесткую позицию в этом вопросе. Это приведет к увеличению себестоимости автомобилей, импортируемых из Китая, и изменению баланса сил на мировом автомобильном рынке в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что китайская сторона считает такие меры дискриминационными и, в свою очередь, угрожает ответными мерами, включая введение пошлин на автомобили с большим объемом двигателя, импортируемые из Европы. Новый этап торговой войны неизбежно отразится не только на производителях, но и на конечных потребителях.