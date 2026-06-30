Renault 5 Турбо 3Э: революция в технологии мотор-колес

Французская компания Renault готовится к выпуску электромобиля Renault 5 Турбо 3Э, который станет современным переосмыслением легендарной модели. Главной особенностью этого проекта станет то, что он станет первым массовым автомобилем в Европе, оснащенным технологией мотор-колес (ИВМ). Ожидается, что это инновационное решение, разработанное компанией Протеан Электрик, откроет новую страницу в автомобильной промышленности. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Инженеры Протеан Электрик работают над технологией мотор-колес уже почти 17 лет. В результате многолетних исследований специалисты Протеан смогли найти решения основных проблем таких систем: неподрессоренной массы (унспрунг масс), проникновения воды и пыли, интеграции с тормозной системой и управления теплоотводом. Выход Renault 5 Турбо 3Э на рынок запланирован на начало 2027 года.

Технические возможности и мощность

Новый Renault 5 Турбо 3Э получит задний привод и общую мощность 550 л.с. Крутящий момент автомобиля впечатляет — 3540 фунт-фунтов (примерно 4800 Нм). Этот компактный хэтчбек длиной 4 метра разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды. Такие показатели позволяют ему конкурировать со многими современными суперкарами.

Созданные в результате сотрудничества инженеров Протеан и Алпине, эти двигатели рассчитаны на весь срок службы автомобиля (более 300 тысяч километров). Они спроектированы так, чтобы выдерживать экстремальные условия, такие как глубокие выбоины на дороге, сильные вибрации и даже удары о бордюры. Каждый колесный модуль имеет собственный инвертор, что повышает эффективность системы.

Инновационные решения и тормозная система

Для решения проблемы веса, которая была основным недостатком мотор-колес, были привлечены специалисты Лотус Энгиниринг. Исследования показали, что неудобства, вызванные дополнительным весом колеса, можно устранить за счет более жесткой настройки подвески. Это обеспечит устойчивость автомобиля на дороге и сохранит управляемость.

В вопросе тормозной системы Протеан с 2011 года сотрудничает с компанией Алкон. В новой системе тормозной диск крепится непосредственно к блоку двигателя, а суппорт — к подвеске. Испытания показали, что данное решение не уступает по эффективности торможению традиционных автомобилей с ДВС и подходит даже для транспортных средств массой до 3,5 тонн.

На данный момент Протеан владеет более чем 320 патентами, и их технологии предназначены не только для легковых автомобилей, но и для коммерческого транспорта и автономных транспортных средств. В частности, компания представила модуль Протеан360+, который позволяет колесу поворачиваться на 360 градусов. В будущем это поднимет маневренность городского транспорта на беспрецедентный уровень.