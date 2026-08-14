Нидерландская компания Спйкер вернула суперкар К8

·24·Авто
Нидерландская компания Спйкер вернула суперкар К8

Известный нидерландский производитель спортивных автомобилей Спйкер после многолетнего перерыва и финансовых трудностей вернулся на автомобильный рынок. По данным иксбт.ком, компания возродила свой легендарный суперкар К8 и планирует наконец завершить разработку кроссовера Д8 Пекинг-то-Париж, представленного более двух десятилетий назад. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

После банкротства компании и затяжных судебных разбирательств её основатель Виктор Мюллер в октябре 2025 года вернул права на исторический бренд. В июне этого года значительная доля Спйкер была продана криптовалютному магнату украинского происхождения Владимиру Носову. Эти инвестиции стали финансовой основой для первых шагов бренда в новую эпоху.

Первый автомобиль новой эпохи

Первая модель на новом этапе развития бренда получила название К8 Прелиатор КсКсВ Купе. Этот автомобиль представляет собой глубоко модернизированную версию модели К8 Прелиатор, впервые показанной на автосалоне в Женеве в 2016 году. Новый суперкар оснащён колёсами, напоминающими авиационный винт, и задними фонарями, стилизованными под реактивные двигатели истребителей — дань авиационной истории компании начала КсКс века.

Автомобиль построен на шасси с алюминиевой пространственной рамой, собранной подрядчиком из Ковентри. Под его капотом установлен 4,0-литровый В8 с двойным турбонаддувом, развивающий 800 л. с. и крутящий момент 999 Н·м. Мощность передаётся на задние колёса через шестиступенчатую механическую коробку передач. Машина способна разгоняться до скорости свыше 217 миль в час, или 349 км/ч, однако представители компании подчёркивают, что главное внимание уделено не рекордной скорости, а полной гармонии водителя с автомобилем.

Традиционный подход и планы на будущее

Интерьер К8 Прелиатор КсКсВ Купе создан практически без цифровых экранов. Единственным цифровым элементом стал проекционный дисплей, который используется только при необходимости. Все органы управления и приборы намеренно выполнены в традиционном механическом стиле. Также предусмотрен «режим бабочки», при активации которого специальной кнопкой открываются все панели, включая моторный отсек.

На данном этапе планируется выпустить всего 25 экземпляров этой эксклюзивной модели. Хотя цены пока не раскрыты, Спйкер рассчитывает привлечь в качестве покупателей миллиардеров и состоятельных автолюбителей со всего мира. С этой целью бренд провёл свой дебют на эксклюзивном мероприятии в рамках автомобильной недели в Монтерее, США. Помимо суперкара, компания рассматривает возможность возвращения в гонки на выносливость класса GT3 и завершения производства долгожданного кроссовера Д8 Пекинг-то-Париж.

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Sardor Ergashev
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