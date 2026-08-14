Специалисты Porsche представили уникальный суперкар мощностью 691 л. с

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche представил новый эксклюзивный суперкар, посвящённый легендарному гоночному автомобилю «Мобй Дик» 935/78. Отдел Сондервунш («специальный запрос») компании совместно с тюнинговым и гоночным партнёром Мантей реализовал уникальный проект в единственном экземпляре на базе Porsche 911 GT2 RS предыдущего поколения. Автомобиль привлекает внимание специалистов характерной клиновидной передней частью и экстремальными характеристиками. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

По данным иксбт.ком, сложная работа над созданием автомобиля продолжалась три года. Одной из главных задач стала интеграция плоской передней части Флачбау от гоночного 935/78 с полным соблюдением правил дорожного движения и требований безопасности. Работы по переоборудованию проходили под руководством ветерана Porsche, дизайнера Гранта Ларсона, проработавшего в компании 36 лет и также участвовавшего в создании возрождённой модели 935 в 2018 году.

Секреты аэродинамики и снижения массы

Основные изменения коснулись внешнего вида автомобиля, включая низко расположенные передние крылья с воздуховодами, снижающими давление воздуха в колёсных арках. Обновлённая архитектура также потребовала от инженеров изменить крышку топливного бака и её механизм. Сохранив гоночный дух, модель Флачбау RS полностью отказалась от лишних удобств, включая информационно-развлекательную систему, динамики и шумоизоляционные материалы.

Чтобы максимально снизить массу, из жгута проводов удалили даже отдельные кабели. В результате автомобиль оказался на 31,6 килограмма легче стандартной модели GT2 RS, послужившей его основой. Техническая часть, а точнее силовая установка, осталась без изменений: 3,8-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель с двумя турбокомпрессорами по-прежнему развивает 691 л. с. и 553 фунт-фут крутящего момента.

Сочетание эксклюзивности и легальности

По словам Александра Фабига, вице-президента Porsche по продуктовому предложению и персонализации, главной целью проекта было переосмыслить культовый облик модели 935, не жертвуя безопасностью, технологиями и возможностью легальной эксплуатации на дорогах. Хотя автомобиль воплощает дух гоночных трасс, он также может законно передвигаться по обычным дорогам общего пользования.

Создание этого эксклюзивного суперкара не только стало данью богатому гоночному наследию бренда Porsche, но и наглядно продемонстрировало, как с помощью современных технологий можно гармонично сочетать классические элементы дизайна. Подобные индивидуальные заказы всегда вызывают большой интерес среди поклонников бренда.