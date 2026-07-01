Цена Дакиа Спринг снижена: возвращен титул самого дешевого электромобиля в Великобритании

·12·Авто
Цена Дакиа Спринг снижена: возвращен титул самого дешевого электромобиля в Великобритании

Конкуренция среди бюджетных электромобилей на европейском автомобильном рынке вышла на новый уровень. Румынский бренд Дакиа резко снизил цену на свою компактную модель Спринг, вновь вернув себе статус самого доступного автомобиля в Великобритании. Данное решение расценивается как ответ на агрессивный выход на рынок китайских конкурентов. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

На данный момент начальная цена Дакиа Спринг установлена на уровне 11 990 фунтов стерлингов. Этот показатель стал прямым ударом по китайской компании Leapmotor, которая несколько дней назад начала продавать свою модель Leapmotor T03 по цене от 12 995 фунтов стерлингов. В итоге китайский бренд удерживал корону «самого дешевого автомобиля» всего 24 часа.

Баланс технических возможностей и цены

Самая доступная версия Дакиа Спринг Экспрессион оснащена двигателем мощностью 70 л.с. и имеет запас хода 225 километров (140 миль) на одной зарядке. Стоит отметить, что технически она немного уступает Leapmotor T03. Однако Дакиа также предлагает модель Спринг 100 с большей мощностью по цене 12 990 фунтов стерлингов, что сопоставимо с ценой конкурента.

Модели Дакиа Спринг в топовой комплектации оснащены 10,1-дюймовым сенсорным экраном, интеграцией со смартфоном, камерой заднего вида и электростеклоподъемниками. Для сравнения, модель Дакиа Сандеро, которая на данный момент считается самым дешевым бензиновым автомобилем в Великобритании, начинается от 14 765 фунтов. Это доказывает, что электромобили могут быть дешевле традиционных авто.

Субсидии и стратегия производства

Глава Дакиа в Великобритании Лина Рибейро объяснила эти скидки стремлением повысить эффективность производства и предложить клиентам реальную ценность. Поскольку в настоящее время Дакиа Спринг производится в Китае, она лишена государственных экологических субсидий. Поэтому компания вынуждена снижать цены за счет собственных средств.

В ближайшем будущем ожидается презентация нового поколения Дакиа Спринг. По имеющимся данным, новая модель будет производиться в Словении на одной линии с Renault Твинго. Это позволит автомобилю получать государственные субсидии в Европейском союзе и других регионах, что может сделать цены еще более привлекательными.

Для рынка Узбекистана бюджетные электромобили, такие как Дакиа Спринг, также могут вызвать большой интерес. В то время как в нашей стране растет спрос на BYD Сеагулл и подобные компактные электрокары, такая ценовая политика европейских брендов усилит конкуренцию на глобальном рынке и, в конечном счете, расширит возможности выбора для потребителей.

DaciaЭлектромобильАвторынокЦеныЭкономичность
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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