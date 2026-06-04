Bitcoin подешевел до 60 000 долларов: закрыто лонг-позиций на 600 млн долларов

Приближение цены Bitcoin (БТК) к уровню 60 000 долларов нанесло серьезный удар по рынку. В результате этого снижения было ликвидировано лонг-позиций (ставок на рост) на сумму более 600 млн долларов. Эта ситуация вызвала сомнения в том, является ли недавнее восстановление истинной точкой разворота или же это временный скачок после очистки рынка от позиций с кредитным плечом. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В четверг цена БТК упала примерно до 61 300 долларов, но впоследствии выросла на 5,52% и стабилизировалась около отметки 64 690 долларов. Это восстановление совпало с сообщениями о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. По данным КоинГласс, за 24 часа были закрыты позиции в БТК на общую сумму 737 млн долларов, основная часть которых пришлась на быков.

Несмотря на резкие изменения на рынке, некоторые трейдеры сохраняют оптимизм. Например, по прогнозу РидааКсБТ, цена Bitcoin может подняться до диапазона 69 000 – 70 000 долларов. Аналитик ЗордКсБТ также оценивает активизацию покупателей на нижних уровнях как позитивный сигнал.

Однако такие эксперты, как Хитман42.ет, призывают быков к осторожности. По его мнению, этот скачок может оказаться ловушкой для трейдеров. На недельном графике Bitcoin все еще сохраняется паттерн «медвежий флаг» (беар флаг), что оставляет риск снижения цены до уровня 50 000 – 52 000 долларов.