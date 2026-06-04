Bitcoin подешевел до 60 000 долларов: закрыто лонг-позиций на 600 млн долларов

·33·Экономика
Bitcoin подешевел до 60 000 долларов: закрыто лонг-позиций на 600 млн долларов

Приближение цены Bitcoin (БТК) к уровню 60 000 долларов нанесло серьезный удар по рынку. В результате этого снижения было ликвидировано лонг-позиций (ставок на рост) на сумму более 600 млн долларов. Эта ситуация вызвала сомнения в том, является ли недавнее восстановление истинной точкой разворота или же это временный скачок после очистки рынка от позиций с кредитным плечом. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В четверг цена БТК упала примерно до 61 300 долларов, но впоследствии выросла на 5,52% и стабилизировалась около отметки 64 690 долларов. Это восстановление совпало с сообщениями о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. По данным КоинГласс, за 24 часа были закрыты позиции в БТК на общую сумму 737 млн долларов, основная часть которых пришлась на быков.

Несмотря на резкие изменения на рынке, некоторые трейдеры сохраняют оптимизм. Например, по прогнозу РидааКсБТ, цена Bitcoin может подняться до диапазона 69 000 – 70 000 долларов. Аналитик ЗордКсБТ также оценивает активизацию покупателей на нижних уровнях как позитивный сигнал.

Однако такие эксперты, как Хитман42.ет, призывают быков к осторожности. По его мнению, этот скачок может оказаться ловушкой для трейдеров. На недельном графике Bitcoin все еще сохраняется паттерн «медвежий флаг» (беар флаг), что оставляет риск снижения цены до уровня 50 000 – 52 000 долларов.

BitcoinКриптовалютаБиржаИнвестицииБлокчейн
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Глава ОКК: только демократы оказывают давление на Ворлд Либертй ФинанкиалСегодня, 22:15Профессиональные инвесторы продали 52 тыс. Bitcoin ЭТФ в первом кварталеСегодня, 20:14Цена биткоина застряла на уровне поддержки в 60 тыс. долларовВчера, 18:19Биржа Bybit добавила стейблкоин УСДПТ от компании Вестерн УнионВчера, 18:18Волатильность на рынке криптовалют: Биткоин восстанавливается, NEAR резко подешевелВчера, 16:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня