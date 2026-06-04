Токенизация: революция в структуре рынка в стиле ЭТФ

Когда биржевые инвестиционные фонды (ЭТФ) появились в 1990-х годах как новая идея, многие считали их просто новой формой традиционных активов. Однако на практике ЭТФ произвели революцию в структуре рынка. Благодаря механизмам создания и погашения активов, а также ликвидности, основанной на арбитраже, они кардинально изменили способы доступа инвесторов к активам. Сегодня процесс токенизации идет по тому же пути. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

Токенизированный актив — это не просто разово выпущенная акция или облигация. Как и ЭТФ, он может «минтиться» (создаваться) или «сжигаться» (уничтожаться) в зависимости от спроса. Если цена токена превышает стоимость базового актива, арбитражеры создают новые токены, увеличивая предложение и стабилизируя цену. Если цена падает, они выкупают токены, сокращая предложение. Этот экономический принцип аналогичен ЭТФ, где токен служит лишь ликвидной оболочкой для активов.

Технология блокчейн выводит прозрачность на новый уровень. Токенизация позволяет отслеживать эмиссию, переводы и общее предложение в режиме реального времени. Одна из ключевых особенностей — возможность непрерывной торговли даже при закрытии основных рынков. Например, токенизированный вариант акций Apple можно торговать даже в субботу. При этом цена формируется на основе ожиданий к понедельнику, фьючерсов и макроэкономических новостей.

ЭТФ, зарегистрированные на биржах США и включающие акции Европы или Азии, уже доказали эффективность этой модели. Даже если локальные рынки закрыты, цена ЭТФ отражает новую информацию. Токенизация еще больше расширяет эти возможности, позволяя глобальным инвесторам управлять рисками и эффективно обмениваться активами независимо от часового пояса.