Волатильность на рынке криптовалют: Биткоин восстанавливается, NEAR резко подешевел

·58·Экономика
Волатильность на рынке криптовалют: Биткоин восстанавливается, NEAR резко подешевел

Рынок криптовалют начал восстанавливаться после сильного падения за последние сутки. Цена Биткоина, основного актива рынка, отскочила от нижней точки, демонстрируя тенденцию к восстановлению. Однако общая конъюнктура рынка остается нестабильной, и инвесторы действуют осторожно. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

В то же время ситуация в сегменте альткоинов неоднородна. В то время как проект HYPE значительно потерял в стоимости, протокол NEAR столкнулся с неожиданным ударом, и его цена резко упала. Аналитики объясняют это продажей активов крупными инвесторами и проблемами с ликвидностью на рынке.

Объем торгов на биржах цифровых активов вырос, что указывает на попытки трейдеров воспользоваться изменением цен. Крупные экосистемы, такие как Ethereum и Solana, также начали немного расти вслед за Биткоином, однако общая капитализация рынка все еще находится под давлением.

Согласно данным КоинДеск, эта волатильность может быть связана с глобальными экономическими факторами и ожидаемыми решениями ФРС по процентным ставкам. Криптоинвесторы сейчас стремятся к безопасным активам, что увеличивает доминирование Биткоина.

БиткоинКриптовалютаNEARБлокчейнИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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