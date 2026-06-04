Стандард Чартеред: три ключевых фактора, способных остановить падение цены биткоина

Аналитики банка Стандард Чартеред изучили текущую нисходящую тенденцию на рынке биткоина и выделили три ключевых условия, определяющих момент достижения криптовалютой дна. По мнению экспертов, стабильность на рынке не наступит, пока эти факторы не реализуются. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

В первую очередь аналитики обращают внимание на макроэкономические показатели экономики США. Ожидания снижения процентных ставок ФРС и уровень инфляции определяют спрос на такие рискованные активы, как биткоин. Если экономическое давление не ослабнет, крипторынок может продолжить движение вниз.

Вторым фактором назван приток капитала в биткоин-ЭТФ. В последние недели отток средств из этих фондов оказал негативное влияние на цену. Считается, что для достижения рыночного дна необходима активизация покупок со стороны институциональных инвесторов.

Третье условие связано с техническими индикаторами и рыночной психологией. Специалисты Стандард Чартеред подчеркивают, что цена биткоина должна пройти определенные уровни поддержки и закрепиться на них. Это поможет укрепить доверие инвесторов и снизить давление продаж.

Таким образом, стабилизация цены биткоина зависит не только от внутренних рыночных факторов, но и напрямую от глобальной экономической ситуации. Инвесторы сейчас внимательно следят за выполнением этих трех условий «если».