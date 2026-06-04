Из биткоин-ЭТФ вывели 4,4 млрд долларов

·30·Экономика
Из биткоин-ЭТФ вывели 4,4 млрд долларов

Зарегистрированные в США спотовые биржевые фонды Bitcoin (ЭТФ) теряли активы на протяжении 13 торговых дней подряд, зафиксировав рекордное падение. По данным СоСоВалуе, в среду чистый отток средств из этих фондов составил 396,6 млн долларов. В результате общие убытки с начала этой негативной тенденции достигли почти 4,4 млрд долларов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Этот показатель превысил восьмидневный рекорд февраля 2025 года. Тогда из фондов было выведено 3,2 млрд долларов. По данным КоинГеко, на фоне этого процесса, начавшегося 15 мая, цена Bitcoin снизилась с 80 000 до 63 400 долларов, то есть почти на 21%. Аналитики объясняют это ослаблением спроса на ЭТФ, продажей активов долгосрочными инвесторами и давлением со стороны майнеров.

Основные потери пришлись на фонд иШарес Bitcoin Труст (ИБИТ) компании BlackRock — за 13 дней он потерял 3,3 млрд долларов, что составляет 75% от общего объема выведенных средств. Кроме того, из фонда ФБТК компании Fidelity было выведено 456,6 млн долларов, а из фонда ГБТК компании Грайскале — 303,6 млн долларов.

По словам руководителя исследовательского отдела КрйптоКуант Хулио Морено, общий спрос на Bitcoin в прошлом месяце снизился на 501 000 БТК. Это самое быстрое падение со времен кризиса Терра/Луна в 2022 году. Тем не менее, аналитик Bloomberg Эрик Балчунас отметил, что долгосрочные институциональные покупатели продолжают накапливать Bitcoin в больших объемах.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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